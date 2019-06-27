四肢被捆失血死 獨居老婦遭劫殺













（北海27日訊）71歲華裔獨居老婦遭竊匪奪走財物後，再遭竊匪以利器割傷，被發現時臥屍在房內。

這起命案是在威北雙溪賴斯裡美寶花園一間雙層屋內發生，死者為盧秀蘭，相信是失血過多身亡。

這起命案於今日下午4時30分由其女婿揭發，他來拜訪老婦時發現籬笆門及大門打開，上樓查看時發現老婦已經斃命。

威北警區主任諾再尼受詢時說，死者獨居在該排屋已3年，老婦被發現時手腳被繩子捆綁，腿部及背部皆有被割傷的痕跡。

“警方發現客廳、樓梯及樓上房間都有血跡，不排除老婦遭竊匪從樓下客廳拉至樓上房間，過後斃命在房內。”

他說，目前此案尚在調查中，尚未知道有多少人涉案，竊匪犯案動機未明，警方將援引刑事法典第302條文（謀殺）調查此案。

女兒：學校有活動沒到母親家

死者女兒馬芬珠（39歲）說，她昨日還載母親外出，並在下午把母親送回家，豈料昨日竟是與母親最後的會面。

馬芬珠是一名教師，她說，每天上午她會拜訪母親，下午其子女放學後會在其母親住家逗留。

稍後放學後，她會回到母親家吃飯再載子女返回自己的家。

她說，今日由於學校有活動，所以沒有到母親的家，而母親的電話也無法接通。

她說，丈夫下午4時許抵步母親住家時，發現母親已經斃命。