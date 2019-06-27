裝修準備入住遭擲蛋潑漆 新屋主大字報求別再騷擾

（吉隆坡27日訊）一名47歲華裔印刷業者於半年前，用70萬令吉買到市價80萬令吉的房屋，於近日剛完成裝修工程並準備入屋，豈料屋子卻遭人丟雞蛋和潑漆，疑是沖著舊屋主而來。新屋主唯有2次報警備案，也在事後在屋外張掛大字報聲明屋子已換主人，希望幹案者別再騷擾。

這名事主劉志明是於半年前在蒲種路的安卡沙花園買下一間二手屋。這間屋子市價為80萬，前屋主在網上開價78萬8000令吉，經過2周議價後，以70萬令吉完成交易。

劉志明今天在士布爹國會議員郭素沁助理藍詩琳的陪同下在記者會上說，他原本計劃於這星期搬新家，但是本月13日晚上7時到新屋子巡視時，驚見屋子被丟了四五粒雞蛋，還有多張印有印裔前屋主照片，並寫上對方是騙子的傳單散落滿地。

“過後，我聯絡前屋主，對方表示不知情，不知道是甚麼人幹案。我當時不以為然，只是在屋外掛上寫明屋子已經出售的紙。”

不過，他說，沒有想到在22日早上10時許，他接獲新屋子鄰居通知指屋子遭人拋了約5包紅漆，結果大門鐵閘、玻璃門、牆壁等角落都中招，之後我調閱閉路電視畫面，發現是一名華裔男子駕車到該屋外幹案。

劉志明說，他較後與家人花了數天時間清理這些被潑的紅漆，又在屋外掛上更大牌子，通知幹案者這間屋子已經換了屋主，而且也再次向警方報案。

“我向鄰居打聽後得知，這間屋子在半年前也被人潑紅漆。我不希望類似事件再繼續發生，尤其母親同住一起，擔心會嚇著老人家”

另外，藍詩呼籲幹案者認清冤有頭債有主，並指屋子已換了主人，即使再騷擾新屋主也沒有用。目前警方已介入調查此案。