以高回酬利誘單親媽媽長者 假宗教司詐60人200萬

（吉隆坡27日訊）大馬伊斯蘭消費人協會（PPIM）主席拿督納京佐漢揭露，詐騙集團假冒宗教司，以可以賺取高回酬利誘消費人投資，結果在詐騙得手後逃之夭夭，有近60上當受騙，被騙走高達200萬令吉。

他今日聯袂2名受害人召開記者會，提醒公眾對市面上任何形式的快速致富投資計劃都必須提高警惕，切勿輕信所謂的高回酬利息，因為這往往都是詐騙集團對受害者的釣餌。

來自霹靂州近打的沙益拉沙里（61歲）現身說法說，一名相信冒名的宗教司的詐騙分子，以投資養畜業、種植業和房地產業務，誘騙公眾投資。

****自稱大學教授有拿督頭銜

他說，這名騙子還自稱是大學教授，取得博士學位，同時也有拿督頭銜，讓投資者對他更為信服。

他說，這個騙子主要的目標是單親媽媽和樂齡人士，相信是看準他們的學識不高。

“這名假‘宗教司’能言善道，他在給投資者匯報時總是滔滔不絕，不少人被他的話所吸引，對方甚至也曾受邀上電視台宣傳他們的計劃。”

他說，他在這項投資中損失9800令吉。“我只是投資了數個月，之前還積極地四處去介紹朋友加入投資，以從中賺取可觀傭金。”

他說，在待發現不對勁時，受害人就再也聯絡不上騙子，接聽電話者自稱是代表律師。

另一名受害人加馬魯丁韓旦（59歲）在記者會上透露，本身因為相信快速致富計劃，結果一共分兩次投資了總共8萬令吉，損失慘重。

他說，他參與的計劃可以讓投資人每月賺取10%的豐厚利息，而他在開始時也曾拿到總共3400的利息，不過也只領取了3個月，過後在2017年杪，招集人就消失無影了。

他說，他是因為受到朋友的影嚮，加上聽取了有關計劃的招集人解說，甚至跟隨對方到柬埔寨實地考察，才相信對方的“謊言”。

“我之所以相信，是因為對方說集資一筆錢到柬埔寨投資建大橋，而且我們也曾跟隨招集人去了當地考察，結果還獲得柬埔寨的將軍和警官接待，讓我們對這項投資計劃深信不疑，不料到結果還是一個騙局。”

他說，這項計劃是從2016年開始，他是一直到2017年待詐騙分子卷款潛逃才醒過來。

納京佐漢促請警方商業罪案組多關註和調查這類快整致富的詐騙案，避免更多無辜者遭殃。

“我們知道社會上很多的詐騙案多數從小宗開始，若每個人都報案會難免增加警方的工作負擔，可是當警方松懈調查，這類騙案就會越滾越大，久而久之就變成嚴重的詐騙案。”

他也希望大馬通訊及多媒體委員會關註網上騙案，必要時揪出詐騙份子的幕後者身分，並將他們繩之於法。批註

納京披露，很多時候，行騙者善用高科技如在網上開設假的臉書賬號售賣產品或甚至投資計劃，然後叫人們或有興趣網購的人士把錢匯入他人的戶頭，若東窗事發，執法單位也無查出他們的真正身分。

他認為，通訊與多媒體委員會其實要真正去追查詐騙者的身分是做得到的，因此該協會也呼籲通訊業者在為每個人登記新的手機號碼時，務必仔細處理每個登記資料的細節，這樣詐騙者的身分才能容易被偵察出。