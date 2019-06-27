逾30人請願籲簡化申請PSV 勿刁難殘疾司機

（布城27日訊）超過30名殘疾電召車司機今日到布城交通部展開和平抗議，非議當局對他們進行不合理的檢測，並要求當局增加“一站式”及簡化申請公共服務交通執照（PSV）程序，不要刁難殘疾司機。

殘疾電召車司機認為，他們在駕駛執照時已經通過了駕駛測驗，交通部要求他們在申請PSV時仍需要通過額外的駕駛測試是多此一舉。

他們申訴，他們大部分都是全職電召車司機，無法取得PSV執照將會嚴重影嚮他們的生計。

司機也提呈備忘錄，由交通部長政治秘書拿督達蘭接領，雙方也進行了短暫的會晤。

代表阿茲那登說，達蘭表示會審查申請程序，並增加“一站式”的PSV申請服務，惟目前尚未確定日期。

他說，目前交通部所提供的“一站式”的PSV申請服務只有7月1日一天，這根本不可能在一天完成全國超過300名殘疾電召車司機的申請，更何況這些殘疾司機都來自不同的州屬。

聾啞司機被要求戴助聽器

他表示滿意今日的會晤，並希望交通部可以簡化殘障電召車司機PSV執照申請程序。

聾啞電召車司機代表莫哈末阿紮哈則申訴，約60名殘疾電召車司機上周到蕉賴康複醫院進行體檢時，遭受一些不合理的要求，包括被要求佩戴助聽器、進行額外的聽力檢查及額外的駕駛測驗。

“申請PSV也要我們重新接受重新接受聽力測試是不合理的。我們已有聾啞人士的醫生證明書及殘疾人士識別證，我們只是聽不見，不是疾病，無需重複接受聽力測試。”

他說，當局也要他們購買助聽器，但助聽器對他們而言幫助不大，聾啞人士在駕駛時沒有必要佩戴助聽器。

另一名聾啞電召車司機廖家樂表示，上周他前往蕉賴康複醫院進行體檢時，身體狀況一切良好，但院方卻要求他重新進行聽力測試及佩戴助聽器，否則無法取得PSV執照。

他說，助聽器價格昂貴，單是一邊就需要3000令吉或以上。“而且事實上，在駕駛時佩戴助聽器反而會造成暈眩的癥狀。”

他說，聾啞人士只是不能聽、說，不代表他們不能駕駛。

他們希望交通部能夠盡快落實今日備忘錄的內容，以便殘疾電召車司機也可以盡快取得PSV執照，可以繼續駕車，避免生計受影嚮。