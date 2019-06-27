【檳武吉茶非法垃圾場案】罰太輕 擬條例嚴懲垃圾蟲

（檳城27日訊）根據檳島市政廳的數據，檳島從2014年至2018年共接獲8宗亂丟垃圾案例，然而今年1月至6月就已經接獲12宗類似案例！

檳州地方政府委員會主席佳日星指出，他已通過州法律顧問，於7月2日召集兩地地方政府及各部門機構，包括環境局、警方、土地局、水利灌溉局及消拯局等召開會議，以探討未來使用更嚴厲條例嚴懲亂丟垃圾者。

“檳州政府絕不再容忍那些亂丟垃圾者，所以在來臨的會議將商討應採取哪個條例，希望屆時能達到一個共識，設下更嚴厲的懲罰以阻止有人再亂丟垃圾。”

截至6月接12案

他今早在雙溪牛汝莪國小出席卡巴星數碼中心開幕儀式後召開記者會時，以武吉茶非法垃圾場為例，指雖然威省市政局已把地主控上庭，地主也被罰款2000令吉，但他認為有關罰款太少，達不到威懾的效果。

他說，根據地方政府法令82條文，誰丟的垃圾就應該由誰負責清理，而且除了這條例外，還有其他條例對付非法丟垃圾者，包括道路、溝渠及建築物法令70（a）條文可判最高罰款5萬令吉及監禁5年、鄉村城市規劃法令第26條文可判最高罰款50萬令吉及監禁2年，以及環境素質條例第26條文可判最高罰款50萬令吉及監禁5年。

擋土牆崩塌意外 尤端祥：等調查報告

針對峇都丁宜失落天堂度假村擋土牆崩塌意外，檳島市政拿督尤端祥強調，這次的意外不是一起土崩，而是擋土牆崩塌事故。

他呼籲各地主及單位，凡要進行任何工程前，都必須向地方政府提出申請，以便相關專家能監督有關工程。

他說，目前檳島市政廳及公共工程局正從丹絨武雅至直落巴巷的路段勘察結構的安全，確保道路能夠安全使用，同時也在等待專家在勘察後給予的專業意見。

尤端祥指目前還在等待調查報告及專家的意見，以決定下一步行動。

藍卡巴星撥逾萬元 購10筆電贈雙溪牛汝莪國小

武吉牛汝莪區國會議員藍卡巴星為卡巴星數碼中心主持開幕時說，透過其選區撥款，他在2018年5月及2019年5月共撥出2萬1803令吉予雙溪牛汝莪國小作為添購數碼中心器材用途，而這次他將撥出1萬8990令吉給該校購買10台手提電腦。他說，接下來的2020年及2021年，他將每年撥出4000令吉予該校作為維持該校數碼中心發展用途。

出席者尚有已故行動黨全國主席卡巴星的妻子古密、斯里德里瑪區州議員瑟麗娜、雙溪牛汝莪國小校長法依魯斯及家協主席阿都拉辛等。