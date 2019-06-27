林冠英：1MDB等貪污案損失1500億 社會福利計劃受限制

（布城27日訊）財政部長林冠英說，一馬公司弊案和其他貪污案件導致我國損失高達約1500億令吉，以致政府沒錢落實社會福利計劃。

他說，單單是一馬公司，聯邦政府就損失520億令吉，其它相關醜聞已從消耗了500億令吉。同時，聯邦土地發展局（Felda）及朝聖基金局（Tabung Haji）等貪污醜聞又耗盡了500億令吉。

林冠英今日為財政部舉行首場“2020年財政預算案咨詢”活動致開幕詞時表示，由於這些損失，政府受到財政限制的問題，盡管政府希望花更多錢。

他說，任何一個國家都無法承受1500億令吉的損失，而不會安然無恙。

“盡管政府廢除消費稅和以銷售稅取代，但大馬政府沒有破產。我們仍然有能力支付公務員的薪水和進行發展，以確保經濟增長處於可持續的發展。”

10月11呈預算案

林冠英將在10月11日在國會提呈2020年財政預算案。

他希望，政府能在今年取得5%的經濟成長率。

他表示，政府將會制定財政責任法令（FRA ）和政府採購法令（GPA），以進一步加強公共財政的信譽和責任感。

他預測，政府有能力在2021年降低財政預赤字低過3%。

“我們也正在著手整頓財政，政府逐年降低國內生產總值的財政赤字，從2018年的3.7%，降低至今年料3.4%，以及2020年預測3.0%。”

他表示，人民關注的6大領域，即：要求銀行放寬貸款條件提供便利給業者經商、稅務課題、人力資源外勞、改善公共領域的傳遞系統、中美貿易戰帶來的影嚮、推動工業4.0讓業者參與經濟數碼時代。

“此外，其他深受關注的課題包括社會與安全問題，若社會不安全，將會危害國家的永續發展。”

“我們也會照顧執法人員的福利。”

他指出，在人力市場方面，政府正在評估和制定一項新計劃，讓50萬年輕的大馬人通過多個計劃獲得就業機會。

“這是很重要的措施，因為年輕人失業率從2011年9.9%上升至2018年的10.9%。這比率遠高於全國失業率3.4％。”

今天有約304個來自私人界和各個政府機構的受邀代表出席這項活動。這項咨詢活動的主題是：共享繁榮─邁向高收入經濟體的永續和包容性增長。

他表示，這項活動獲得熱烈嚮應，目前財政部收到來自全國162個組織涉及1516項課題的建議。

積極處理生活費用指數

另外，林冠英表示，政府正積極處理生活費用指數，以改善現有的消費者價格指數（CPI），它將有助於政府計劃更準確的政策，來解決大馬人面臨的生活成本問題。

“政府也在通過遏制壟斷行為來解決生活成本問題。”

他表示，經批準的外來直接投資增長是由於制造業投資增長127％，激增至202億令吉，去年為89億令吉。

“從202億令吉中，來自美國的投資達115億令吉，中國達44億令吉。這再次證明大馬是從中美貿易戰中獲利。”

“然而，長期和不斷升級的貿易戰將傷害每個人。由於持續的貿易緊張局勢，國際貨幣基金組織已將2019年全球國內生產總值（GDP）增長率從3.5％下調至3.3％。最終，大 馬作為一個貿易國，也將受到影嚮。”

財長日前已表示，除了2019年財政預算案所宣布的稅務，政府不會推出新的稅務。