弊案讓我國損失1500億財長：沒錢落實社會福利

（布城27日訊）財政部長林冠英說，一馬公司弊案和其他貪污案件導致我國損失高達約1500億令吉，以致政府沒錢落實社會福利計劃。

他說，單單是一馬公司，聯邦政府就損失520億令吉，其它相關醜聞已從消耗了500億令吉。

受到財政限制問題

同時，聯邦土地發展局（Felda）及朝聖基金局（Tabung Haji）等貪污醜聞又耗盡了500億令吉。

林冠英今日為財政部舉行首場“2020年財政預算案咨詢”活動致開幕詞時表示，由於這些損失，政府受到財政限制的問題，盡管政府希望花更多錢。

他說，任何一個國家都無法承受1500億令吉的損失，而不會安然無恙。

“盡管政府廢除消費稅和以銷售稅取代，但大馬政府沒有破產。我們仍然有能力支付公務員的薪水和進行發展，以確保經濟增長處於可持續的發展。”

10月11提呈預算案

林冠英將在10月11日在國會提呈2020年財政預算案。他希望，政府能在今年取得5%的經濟成長率。

他表示，政府將會制定財政責任法令（FRA）和政府採購法令（GPA），以進一步加強公共財政的信譽和責任感。

他預測，政府有能力在2021年降低財政預赤字低過3%。

“我們也正在著手整頓財政，政府逐年降低國內生產總值的財政赤字，從2018年的3.7%，降低至今年料3.4%，以及2020年預測3.0%。”

他表示，人民關注的6大領域，即：要求銀行放寬貸款條件提供便利給業者經商、稅務課題、人力資源外勞、改善公共領域的傳遞系統、中美貿易戰帶來的影嚮、推動工業4.0讓業者參與經濟數碼時代。

“此外，其他深受關注的課題包括社會與安全問題，若社會不安全，將會危害國家的永續發展。”

“我們也會照顧執法人員的福利。”

他指出，在人力市場方面，政府正在評估和制定一項新計劃，讓50萬年輕的大馬人通過多個計劃獲得就業機會。

“這是很重要的措施，因為年輕人失業率從2011年9.9%上升至2018年的10.9%。這比率遠高於全國失業率3.4％。”

今天有約304個來自私人界和各個政府機構的受邀代表出席這項活動。這項咨詢活動的主題是：共享繁榮─邁向高收入經濟體的永續和包容性增長。

他表示，這項活動獲得熱烈嚮應，目前財政部收到來自全國162個組織涉及1516項課題的建議。

改善消費者價格指數 助政府規劃更準確政策

林冠英表示，政府正積極處理生活費用指數，以改善現有的消費者價格指數（CPI），它將有助於政府計劃更準確的政策，來解決大馬人面臨的生活成本問題。“政府也在通過遏制壟斷行為來解決生活成本問題。”

他表示，經批準的外來直接投資增長是由於制造業投資增長127％，激增至202億令吉，去年為89億令吉。

“從202億令吉中，來自美國的投資達115億令吉，中國達44億令吉。這再次證明大馬是從中美貿易戰中獲利。”

“然而，長期和不斷升級的貿易戰將傷害每個人。由於持續的貿易緊張局勢，國際貨幣基金組織已將2019年全球國內生產總值（GDP）增長率從3.5％下調至3.3％。最終，大馬作為一個貿易國，也將受到影嚮。”

財長日前已表示，除了2019年財政預算案所宣布的稅務，政府不會推出新的稅務。

指應向雙慕討回1MDB 資金 林冠英斥劉華才胡扯

針對民政黨主席劉華才提醒財政部長林冠英應該向內政部長慕尤丁及吉打州務大臣慕克里討回一馬公司資金一事，林冠英今日反問劉華才“一馬公司的錢有進入他們的私人戶頭嗎？”

“我們不需要理會子虛烏有的指控，這是胡扯，因為錢沒有進他們的私人戶頭。”

林冠英今日出席財政部舉辦的首場“2020年財政預算案咨詢活動”後，受詢時這麼回應。

另外，針對伊斯蘭黨促請曾經誣衊伊黨收取一馬公司9000萬令吉資金的政黨及政治人物，向伊黨公開道歉一事，林冠英表示，反貪會主席已經表明，41人名單只是初步名單，不代表沒納入名單的個人或組織是沒事。

他說，這只是初步名單， 還有名單還未公布。“我們也知道有一個名字沒出現在名單，即檳城報界俱樂部，雖然沒在名單內，但我們知道有這名字。我不要多說，交由反貪會去處理。”

“檳城報界俱樂部也已承認拿過一馬公司的錢，該組織會退還這筆錢。”

“就讓我們等待，很大可能還有更多其它名字。”

商界建議銀行放寬借貸程序

財政部長林冠英表示，商界建議銀行放寬借貸程序，以有利於經商，同時也有利於房產首購族。

他說，商家希望在申請貸款重組時，不會被列入“有問題的借貸者”名單中，因為這些商家是有能力攤還債務，只是希望能改善公司現金流。

“貸款的重組和重新安排，將不會形成爛賬問題，商家有能力還貸款，相信國行會做出考慮。”

“被銀行視為爛賬的貸款，可導致商家被列入黑名單。”

他說，商界也非常關注美中貿易戰，這個事態在政府控制以外，但是若事態嚴重和加劇，政府將採取應對措施。

“我們就等待兩國領袖在本月底的會面結果。”

另外，林冠英表示，在他訪華期間，將會與中國政府討論熊貓債券課題。“我們有討論很多課題，這是其中一項。”