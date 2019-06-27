太陽的後裔CP真的掰了 雙宋確認離婚

（首爾27日訊）因韓劇《太陽的後裔》結緣閃婚的“宋宋夫妻”宋仲基、宋慧喬，日前多次傳出離婚，今（27）日韓媒再度爆料雙方協議離婚，結果此次官方終於證實該消息屬實，確認宋仲基、宋慧喬離婚。

宋仲基與宋慧喬2016年因為拍攝韓劇《太陽的後裔》假戲真作，2017年步上紅地毯，不過近來頻傳兩人婚變消息，多家韓媒今早快訊報導，雙方正在協議離婚中。

中央日報報導，宋仲基委託了法律事務所Lee&Ko27日發表，“接受宋仲基委託，26日向首爾家庭裁判書提出離婚調解申請書。”韓聯社也報導雙方正在協議離婚。

宋仲基也透過律師說：“首先向喜愛我和珍惜我的很多人傳達不好的消息，我感到很抱歉。兩人都希望圓滿地結束離婚程序，而不是互相指責對方。”

他補充道：“對於私生活方面的故事，很難一一講出來，希望大家諒解，以後我將擺脫現在的傷痛，作為演員，盡最大的努力，以好的作品報答大家。”

33歲的宋仲基通過法律代理人樸宰賢表示：“首先向喜愛我和珍惜我的很多人傳達不好的消息，我感到很抱歉。兩人都希望圓滿地結束離婚程序，而不是互相指責對方。 ”

他補充說道：“對於私生活方面的故事，很難一一講出來，希望大家諒解，以後我將擺脫現在的傷痛，作為演員，盡最大的努力，以好的作品報答大家。”

隨後宋慧喬所屬公司也發佈官方立場，表示兩人離婚原因是“性格不合”，聲明全文如下：

大家好，這裡是宋慧喬經紀公司韓國UAA。

首先很遺憾讓大家看到這麼不好的消息。

本司演員宋慧喬在和丈夫慎重考慮後決定離婚。

離婚原因在於二人的性格差異，雙方因未能克服二人之間的不同，最終不得已做出了這樣的決定。

除此之外的具體內容都是演員雙方的私生活，還請諒解我們無法進一步確認。

另外，為了雙方考慮，還請大家克制煽動性報導以及推測性的留言等，很抱歉叨擾到大家，日後我們會以更好的一面呈現給大家。

謝謝。

宋仲基與宋慧喬的戀情從劇裡走到現實，一開始有不少小道消息傳出兩人要結婚，但因韓媒全都靜悄悄，讓網友不當一回事，想不到最後兩人竟然真的閃婚，嚇壞海內外粉絲，而韓國知名狗仔隊《Dispatch》（D社）一直等到兩人宣佈結婚後，才將過去拍到的兩人約會照釋出，意外透露宋慧喬在演藝圈中的好人緣。

不過今年2月開始，網上數次傳出兩人離婚的消息，甚至還有粉絲在機場抓包宋慧喬的婚戒“離奇消失”，引起中國媒體大肆報導，甚至讓韓媒動怒標罵“荒唐、不合理”，雙方也一直未針對相關消息回應，沒想到最後還是以離婚收場，讓粉絲感到遺憾。