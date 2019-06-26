收購4大道待內閣批准 財長：符合希盟承諾

（布城26日訊）財政部長林冠英重申，收購4條大道的獻議條件，仍有待內閣批准，而且獻議條件是經由專業銀行顧問謹慎審核之後所製定，以符合希盟政府的承諾，接管高速公路經營權並逐漸減少過路費，減輕人民的負擔。

他強調，他於6月22日的文告中清楚寫明，這項獻議一開始是於2月27日首次提呈內閣時，獲得內閣原則上同意，並在6月20日獲得首相敦馬同意獻議條件。

這4條大道是沙亞南大道（KESAS）、白蒲大道（LDP）、吉隆坡西部疏散大道（SPRINT）和精明隧道（SMART），總成本為62億令吉。

他今日發文告說，收購的好處包括政府可以節省至少53億令吉的賠償金，以及大道使用者每年可節省的過路費高達1.8億令吉。

“大道使用者可以從交通疏導費中受惠，有關收費比起目前的過路費將大大減少，每年可節省高達1億8000萬令吉。”

他補充，原則上，政府將在尖峰時段前後的時段提供高達30%折扣，至於非尖峰時段提供免費通行。

“擬議的62億令吉收購成本，將通過發行債券來融資與支付，而收取交通疏導費將足以償還。

支付賠償金成本更高

另一個方法相比之下成本更高，那就是支付180億令吉的賠償金給大道公司，以換得停止收取過路費。不過，基於前朝政府留下太多爛攤子，導致政府財政拮据，聯邦政府無法負擔這筆180億令吉的費用。

林冠英表示，62億令吉的債劵是在聯邦政府無需付出費用下發行，這將是一個雙贏的解決方案，畢竟要求4條大道凍漲過路費是必須賠款，這可以節省至少53億令吉賠償金。

針對為何政府要收購將在9至23年之間就將截止的特許經營權大道，他解釋，首先，最根本的原因是大道使用者將繳交比原有過路費更低廉的交通疏導費，所有使用者將為此每年節省1億8000萬令吉。

“第二、往後大道特許經營權即便期限到了也將不會如以往般再被延長。第三、一旦特許經營權期限截止，屆時交通疏導費將會更大幅度降低，只用以維持大道的維修費用，再沒有任何盈利的元素存在。”