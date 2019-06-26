有否遵守最低薪制 全國突擊查雇主







（吉隆坡26日訊）馬來西亞半島人力局（JTKSM）、馬來西亞社險機構（PERKESO）及馬來西亞僱員公積金局（EPF）首次合作，在全國各地展開為期2天的“最低薪資遵守調查”，以取締沒有遵循最低薪金制，給予僱員每月最低1100令吉薪資的雇主。

行動中一旦發現雇主沒有遵循2018年的最低薪資法令（修訂），雇主將會被提控上庭，面對最高不超過1萬令吉的罰款。

馬來西亞半島人力局勞工標準主任莫哈末阿斯里表示，這項聯合行動將在今日與明日在全國各地展開，行動將持續至8月杪，估計會有6場突擊調查行動。

他說，當局是基於三家機構若各自進行執法活動，將為雇主帶來不便，因而展開聯合執法行動。

他今日在馬來西亞社險機構大廈召開記者會說，由三個執法機構成員組成5組將分成5組的執法隊伍除了調查最低薪資，也會查看雇主是否延遲繳付薪水予僱員或者剋扣他們的薪資等事宜。

他說，執法隊伍今早上10時30分開始在鑽石廣場（Diamond Square）一帶進行調查行動，他們將依據嫌疑雇主名單親自上門執法與調查。

“若經過調查後確實雇主違反相關條例，沒有履行最低薪資，他們又不認罪，案件可以被帶上法庭審理。若法庭判定有罪，雇主將會面對每一名員工罰款不超過1萬令吉的處分，若重犯，則罰款不超過5萬令吉或監禁不超過5年。”

馬來西亞半島人力局記錄顯示，今年1月至5月的數據顯示，全國涉及最低薪資的起訴案件有77個，罰款額為1萬1400令吉。

此外，該局也在今年首5個月前往22個工作領域共1萬4420間商家進行最低薪資的調查，其中“批發與零售業，汽車摩多維修業”、"製造業”、“農業、森林及漁業"名列三甲，各有4146、2682及1682家。

出席記者會的尚有馬來西亞社險機構執法分局主任海里里哈倫、馬來西亞僱員公積金局執法局高級經理祖巴亞等人。

2019年首5個月最低薪資起訴案例進展

案例狀況 數量

備好調查文件 31

法律訴訟 16

無進一步行動（NFA） 6

仍在採取行動（調查官員） 8

仍在採取行動（檢察官） 9

已解決 7

拒付1100最低薪金 4雇主被控

（加央26日訊）玻州人力資源局主任伊斯甘達披露，該局從年初至今已將4名拒付1100令吉最低薪金予員工的雇主提控上庭。

“這些被提控的雇主是基於最低薪金制太高，不願依法繳付政府所規定的基薪予員工，人力資源局將會繼續展開突擊檢查行動，確保境內雇主都遵守條例。”

他說，該局每個月平均最少到30個地方進行各項檢查，包括最低薪金制、繳付社險、員工服務合約、拖欠薪金與薪金單等，違法雇主會被提控上庭。

他今午聯合玻州社會保險局與內陸稅收局在加央、亞婁區數間商舖、商場攤位展開檢查行動後說，在檢查行動中同樣發現有一些僱員的薪水未達1100令吉，故當局會對雇主展開調查後再採取適當行動。

他強調，無論大小商業活動，只要聘請員工，雇主皆需根據政勞工法令，除了最低薪金外，也鬚髮出付款單據、為僱員繳交社險、提供員工福利和年假等，否則屬犯法。

他也提醒所有雇主，政府從今年1月開始在全國落實1100令吉最低薪金制，該基薪額數尚未包括佣金與超時工作等其他津貼。