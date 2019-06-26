不滿被插隊超車動粗 路霸控傷人罪可判監7年

（加影26日訊）不滿開車時遭人插隊超車而動手打傷人的43歲華裔男子，今天在嚴重致傷他人的罪名下被控上加影推事庭，一旦罪成，可被判坐牢最高7年及罰款。

從事電腦銷售員的被告林威霖（譯音），於早上9時許被警方帶上加影推事庭面控。他在面對嚴重致傷他人的罪狀下，否認有罪，並以4000令吉及一名擔保人保外，推事沙魯擇定7月19日過堂。

根據控狀，被告於6月20日晚上10時許，在蕉賴鴻貿商城2路一家酒廊前面，嚴重致傷40歲華裔男子，抵觸刑事法典第325條文(嚴重致傷他人)。

不認罪4千保外

被告的代表律師黃啟斌向推事要求把原有7000令吉保釋金減至3000令吉，推事最後批准保釋金4000令吉及一名擔保人保釋外出。

黃啟斌辯護律師說，被告在扣留期間曾要求警方送他去醫院驗傷，可是不被允許，因此被告今天保釋外出後，會去醫院檢查。

“被告被延扣4天調查後，扣留令於昨天屆滿，警方曾向推事再度申請延長扣留令不獲批准，但是警方沒有立即釋放被告，而是到了今天直接帶上法庭面控。”

他指出，被告和擔任電腦資訊技術人員的妻子育有3名年齡介於10、11及13歲的孩子，母親是腎病患者，而被告可能面對失業。

被告今天在法庭面控時，他的妻子、父親及兩名友人有出現在法庭。