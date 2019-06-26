“別害了這名老師” 一名家長力挺

（新山26日訊）“那位老師人真的很好，是一名用心教好學生的老師，希望媒體搞清情況才寫新聞，切勿害了這名老師！”女學生當眾叫喚老師“阿倌”（雙性人）被鞭打事件因被放上網引起熱議，一位家長發言相挺，聲稱自己的3名孩子都被該教師教導過，並對該名教師無私奉獻教育學生大表讚揚。

這名家長也是在校外售賣食品及飲料的小販，不願具名的她在受訪時說，她3名孩子都曾被這名老師教導，她目前就讀初中三的女兒就因這名老師的細心教導，國語成績大有進步。

3孩子被教導過

她坦言，不論事件起因如何，都不能否定該名教師為教育所做出的努力，而且據了解該名教師今年尾就會調回森美蘭家鄉執教，不希望對方的執教生涯受這起事件打擊。

“我女兒以前國語成績非常差，該名老師不但沒有責罵女兒，還召集女兒和其他無法考好成績的學生在放學後留校補習，還特地從外打包食物給他們吃以免挨餓，請問這樣的好的老師去哪裡找？”

她表示，該教師在這所國中執教近10年，教導了不少學生，經常與學生打成一片，和學生關係非常融洽。

自稱女生姐夫贊老師有教無類

一名自稱是該女生姐夫的少年在校外受訪時無奈表示，他自己也曾是該名教師的學生，該教師雖然行為舉止有點女性化，事實上確實是一名秉持有教無類教育精神的好老師。

“每個人都有自己的情緒，我以前也曾被老師鞭打過，但相信老師體罰的出發點都是為了教好學生，不應將此事件放上網絡鬧大，引起不必要的問題。”

同學還原事發經過雙方都有錯

據了解，被鞭打的女生是該校預備班學生，女生同學在校外受詢時表示，這起事件於本月24日發生，事發後女生及教師皆如常到校上課，但女生於今早10時許不知何故提早回家。

他們在受訪時也試圖還原事發經過，並認為其實雙方都有錯，教師鞭打女生時情緒十分激動，在場的同學看到這一幕都嚇呆了，不知如何反應。

朝女生手臂大腿抽打10鞭

“當時剛好是換節時間，我們的代課老師還未進班，剛好在走廊時女生看到該名教師經過，就說了一聲'阿倌'，沒想到該名教師就拿著手上的藤鞭進入課室，朝女生的手臂及大腿抽打至少10下。”

他們說，女生被打後因疼痛就向老師道歉，但老師仍然繼續鞭打女生數下，之後我們還陪女生到廁所清洗被鞭打的傷口。

也有一名男學生指出，該名老師抽打女生過程中，儘管籐鞭已經斷裂，但他仍繼續以斷裂的藤條插向女生腹部，嚇得他們不知所措。

阿米諾胡達：尚未接獲報告

柔佛州教育、人力資源、科學及工藝委員會主席阿米諾胡達受詢時表示知道有關事件，但他暫未收到相關調查報告，會在之後再對外公佈。

他今午出席新山縣署、新山市政廳、依斯干達公主城市政廳、巴西古當市議會聯合齋節門戶開放後，受詢時這麼回應。

另一方面，記者也嘗試聯繫柔州教育局局長阿茲曼了解事件調查進展，惟截至下午3時半仍未能獲得阿茲曼的回應。

張念群欣慰有學生挺老師

對於13歲女學生喊老師為“阿倌”的事件，張念群說，許多曾被該名教師教過的學生自動自發在社交媒體上公開力挺老師，這讓她感到欣慰。

“也就是說，過去這名教師對學生的付出，讓我們看到了好的回報。”

她強調，她本身並不會特意去感謝那些曾經幫助過她考取A成績的教師，相反她會感謝那些在小學或中學幫助過她建立學習信心的教師。

“每個人都會發飆（Naik Angin），但我們必須學習控制情緒，尤其身在這個職位上時，更不應該為自己犯錯找藉口。”

她說，根據教育部的體罰程序，教師是被禁止對女學生進行體罰，即使男學生進行體罰，也需要依據程序。

受詢及柔佛巴西古當近500所學校停課3天是否需要補課時，張念群指出，教育部將會聽取柔佛州教育局的匯報後，才作出進一步的決定。

“我們已經決定讓該區學校停課至本月27日，接下來還要看整個形勢發展後，才作出進一步的決定，至於補課一事還言之過早。”

她說，該區的學校在今年內已是第二次停課，之前因金金河事件的停課學校不需補課，但這次是否需要補課則有待該州教育的匯報而定。

黃愛歡：雙方都有錯 師生應各打50大板

（芙蓉26日訊）民政黨全國婦女組主席黃愛歡認為，在坊間引起熱議的“阿倌老師”事件，涉及老師和學生都應各打50大板，因為雙方都有錯。

她說，除了涉及的老師和學生，不滿孩子受到體罰而到校為孩子討回公道的母親，也不應該把事情鬧大，將整段興師問罪過程影片上傳網絡，並向警方報案。

“其實這起事件可以在理性及和平的情況下解決，但是學生母親卻選擇將短片上傳到互聯網，把小事化大，結果成為受到熱議的課題。”

家長不該縱容女兒

黃愛歡今日發表文告指出，這起事件其實就是老師處罰的力度掌握的不好，以及家長縱容女兒不把老師放在眼裡所引起的矛盾。

她指出，學生母親沒有了解孩子的惡行，沒管制好孩子，更將短片上傳到社交媒體，將女兒推上輿論的刀口浪尖，飽受網絡攻擊。

她也說，作為老師必須善於引導，與家長溝通學生的情況，動輒就責罵或體罰，將對孩子的心理造成傷害，而老師也要有一顆寬容的心，建立良好的師生關係，更加有利教學。