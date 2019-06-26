髮色服裝都彩虹色 女子抗抑鬱症有招





（新加坡26日訊）23歲獅城女將自己打造成“人肉彩虹”，出門時全身上下都必須是彩虹色的，藉此成功抗抑鬱。

喜歡彩虹色的人不少，但會像克莉絲汀娜（Kristina Sevillano）一樣把自己包裝成“人肉彩虹”的狂熱者相信不多。她從髮色到服裝，就連指甲油和髮飾，通通都是彩虹色。

她在接受美國BarcroftTV的採訪時提到成長經歷時說，她在新加坡出生和長大，9年前搬到美國，在經歷了家庭巨變後，她發現自己患上嚴重的抑鬱症。

當時的她曾無數次想要離家出走，也不斷冒出自殘和自殺的念頭，病情一度嚴重到需要在青少年精神病院住院一周。

不過，兒子Enzo的出生徹底改變了她的人生，並讓她開始把彩虹穿上身。

多受日本原宿風格影響

她說，她的風格就是將自己喜歡的東西混搭穿上身，而自己的打扮則大多受日本原宿風格的影響。

儘管她一般需要花上兩小時打扮，不過仍然堅持將彩虹裝扮當成日常穿著，每週都至少會買一件新衣，也會這樣穿去接送兒子上下學。

她的另類打扮吸引了許多路人的眼光，也讓她在Instagram上收穫了超過2萬7000名追隨者。

如今兒子5歲，克莉絲汀娜也已堅持彩色裝扮長達5年。現在的她與兒子、丈夫一同住在德州，正在從事模特工作的她最近還登上英國雜誌。

夫力挺最重要她感到舒服

不在乎異樣眼光，丈夫全力支持。

克莉絲汀娜在視頻中展示自己衣櫥裡五顏六色的衣服時，和丈夫暗沉的單色衣服形成鮮明對比。

丈夫埃德加表示，最初看到妻子的打扮時有些不知所措，因為他從未見過類似的穿搭。

儘管如此，他仍然全力支持妻子對彩虹色的熱愛。他說，妻子會這樣穿是為了表達她自己，並讓自己感到舒服。