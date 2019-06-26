攪拌機保溫箱藏冰毒 2印度男分別入境被捕





（吉隆坡26日訊）2名從事銷售員的印度男子“兼職”運毒，他們相隔一天從印度攜毒來馬，企圖闖關時被關稅局官員用掃描器掃描他們的行李箱時，發現1個攪拌機的箱子，以及另外3個保溫箱內有異狀，因此拆開查看時，總共發現有14.34公斤市值71萬7000令吉冰毒，因此將2人逮捕查辦。

關稅局中區主任拿督祖卡奈因今天在記者會上說，這2名被捕的毒驢，沒有任何關係，他們相信是在不同販毒集團聘請下運毒，首名被捕的嫌犯是首次到馬，第二名嫌犯第三次來馬，他們目前已被延扣，並在1952年危險毒品法令39B條文下受查。

他指出，首名嫌犯（30歲）是於本月19日早上7時55分，從印度南部城市海得拉巴乘搭飛機抵達吉隆坡國際機場第三終站時，在入境關口被關稅局官員發現他的行李箱有異，因此打開查看時，從他攜帶的一個攪拌機的底層發現1包6.6公斤市值33萬令吉的冰毒，當場將他逮捕。

“在隔天的20日凌晨1時30分，駐守在吉隆坡第二國際機場的關稅局官員再逮捕1名剛從印度邦加羅爾飛抵我國的30歲印度男子，並在3個保溫箱內起獲15包重達7.74公斤市值38萬7000令吉的冰毒。”

另外，祖卡奈因透露，關稅局中區的官員從今年1月至6月20日，一共偵破了28宗毒品案，起獲62.18公斤市值267萬9531令吉的毒品，並逮捕了7名嫌犯查辦。