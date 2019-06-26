習特會冀重啟貿談 中美或同意不加徵關稅

（華盛頓26日訊）日本大阪二十國集會（G20）峰會召開在即，中國國家主席習近平與美國總統特朗普將會晤，備受觸目。美國政府一名官員透露，這場特習會的目標是重啟貿易談判，兩國為向對方示好，或會同意暫停互向對方加徵關稅。

這是中美貿易談判5月停頓後，兩國元首首次會談。美方官員預計，會上不能達成協議，亦不會探討談判細節，但可訂出往後協商路向，目前未知道是否會為休戰，定出明確的時間表。

消息指，有美方顧問敦促特朗普不要訂出要中方履行承諾的死線，以免重複兩人去年12月在阿根廷會晤，同意暫時停戰90天後出現的情況。

暫停1.2兆中國貨徵稅

該官員說，美國願意暫停對下一輪3000億美元（約1.2兆令吉）的中國商品加徵關稅，但不會接受任何關稅條件，也就是現有關稅措施不會撤銷，堅持在貿易問題上寸步不讓。

美國目前已向中國輸美的2500億美元（約1兆令吉）商品征收25%的關稅，特朗普恫言要對另外價值3250億美元的商品加徵關稅，這幾乎涵蓋所有中國輸美商品，包括手機、電腦和服裝等。

華為問題或提出討論

他強調，美國希望中國回到5月貿易磋商破裂前的狀態。美中原本已擬出協議草案，但中方對其中一些條款反悔，尤其是修改關鍵問題法律的要求。

至於引起中美貿易戰的其中一大因素中國科技巨企華為，他認為可能會在會上提出談論。

紐時揭美企走法律漏洞 續向華為出售零件

美國《紐約時報》引述知情人士消息指，特朗普政府雖然封殺了華為，禁止美國企業向華為出售零件和技術，但美國一些晶片制造商仍透過法律的灰色地帶，繼續向華為供貨。

報導指，美國晶片商英特爾（Intel）和美光（Micron）利用美國以外生產的產品，這通常不被視為“美國制造”，繼續向華為出售組件。其中，美光科技首席執行長梅赫羅特拉昨天證實，已部分恢復向華為發貨。英特爾拒絕評論。

據知，特朗普政府已察覺到有美企透過灰色地帶向華為供貨，但官員對如何回應出現分歧。部份官員認為，公司繼續向華為供貨違反了法律，並影響政府對華為施壓。另一部份官員則對有關公司的做法表示支持，認為能減少政府對企業的影響。