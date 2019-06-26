【中東局勢升溫】美伊隔空相互指責 伊朗總統重申無意開戰

（德黑蘭、華盛頓26日訊）美國總統特朗普周一簽署行政命令，宣布對伊朗實施新制裁，包括對伊朗最高精神領袖哈梅內伊施以個人金融制裁。伊朗總統魯哈尼直斥白宮都是“智障”，批評美國切斷外交可能。特朗普表示美國仍希望與伊朗對話，但若伊朗對美國作出任何攻擊，會以毀滅性的力量回應；伊朗總統魯哈尼則強調，伊朗不尋求與美國開戰，但若美國侵犯伊朗領空，伊朗武裝部隊必定會迎擊。

魯哈尼昨天與法國總統馬克龍通電話，指伊朗不尋求與美國開戰，但如果美國侵犯伊朗的領空或領海，就會受到還擊。魯哈尼又表明，伊朗不會重新談判2015年簽訂的核協議。

伊朗外長扎里夫則指，德黑蘭從未離開過談判桌，只是美國國家安全顧問博爾頓等鷹派分子不想對話，並試圖挑起戰爭。

伊朗最高國家安全委員會主席沙姆哈尼表示，歐洲締約國沒盡力挽救2015年伊朗核協議，伊朗將於7月7日採取新措施，進一步放棄遵守協議承諾。不過，他沒透露具體內容。伊朗此前表明，將在周四起突破原協議中的鈾元素提煉上限規定，但聲稱不會開發核武。

美代防長訪歐爭取支持

繼美國國務卿蓬佩奧出訪中東後，美國新任代理國防部長埃斯珀亦前往布魯塞爾，出席北約防長會議，爭取歐洲盟友聯手抗衡伊朗。埃斯珀向隨行記者表示，希望北約成員國協助組成一個廣泛的聯盟，以阻嚇伊朗，並迫使伊朗領導人就核問題重返談判桌。

埃斯珀又指，有關建立海上聯盟保護波斯灣航行自由的商討，仍屬初步階段。

分不清霍梅尼哈梅內伊 特朗普再鬧笑話

特朗普周一簽署行政命令，加碼制裁伊朗，但搞錯了伊朗最高精神領袖的名字，誤稱要制裁霍梅尼（Ayatollah Khomeini），實際上，霍梅尼早在1989年去世。

霍梅尼是1979年伊朗革命的政治和精神領袖，這場革命推翻了伊朗國王巴列維。在全民公投後，霍梅尼成為國家的最高領袖。霍梅尼於1989年去世，此後伊朗一直由哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）領導。

伊朗人為此嘲笑特朗普，“美國總統是不是一直在等著（一個去世的人）打電話給他？”特朗普上月曾表示希望伊朗領導人給他打電話。