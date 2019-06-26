楊巧雙向房地部建議 濫用障者車位罰更重

（吉隆坡26日訊）婦女、家庭及社會發展部副部長楊巧雙指出，該部已向房屋及地方政府部建議，提高罰款來對付濫用殘障人士停車位的民眾，以改善殘障人士停車位遭濫用的問題。

她說，昨日殘障人士團體與該部門進行對話會時，反映殘障人士停車位遭濫用的問題，因此建議提高罰款額及加強執法，當下該部已向出席對話會的房地部官員傳達這項建議。

“據我向國家基建公司了解，如果有人濫用國家基建公司管轄的殘障人士停車位，將會遭到鎖輪胎的懲罰。”

她今日與國家基建公司開會討論如何提升殘障人士的公共交通設施後，在記者會上如此表示。出席者有國家基建公司主席兼首席執行員拿督莫哈末哈茲蘭。

楊巧雙指出，有一小撮人濫用國家基建公司提供給殘障人士的設施，例如殘障人士卡和殘障人士停車位，更有人濫用殘障人士卡乘搭公共交通，以享有殘障人士的50%折扣優惠。

她呼籲民眾不要濫用殘障人士卡，並籲請符合資格者盡快向該部註冊殘障人士卡，以便在乘搭公共交通時可以享有特定的優惠。

她表示，政府不會取消殘障人士卡來解決濫用殘障人士卡的問題，因為這只會制造更大的問題，所以希望通過提高民眾的醒覺意識可以改善這項問題。

她說，截至今年4月，該部共發放54萬986張殘障人士卡給殘障人士，當中身體殘障人士占了37%、學習障礙和視覺障礙的殘障人士則分別占了33%和8%。

“若按州屬來統計，最多殘障人士註冊的州屬是雪蘭莪，緊接著是柔佛和吉隆坡。”

障者援金不調高

楊巧雙表示，該部不會在2020年預算案中爭取調高殘障人士的援助金數額，因為政府已在2018年作出增加50令吉的調整，所以該部會從金錢援助以外的方式，為殘障人士爭取更多的福利。根據目前的規定，符合資格者可向福利部申請每月400令吉的援助金。

她舉例，如何提供更方便的公共交通設施，讓更多殘障人士乘搭公共交通，省下更多交通費，並且可鼓勵他們多出門。另一方面，她也向國家基建公司建議，考慮提供更多就業機會給殘障人士。國家基建公司主席兼首席執行員莫哈末哈茲蘭歡迎這項建議，並指在沒有對殘障人士造成任何壓力的情況下，國家基建公司歡迎殘障人士加入成為公司的一分子。

針對有人濫用殘障人士卡乘搭公共交通一事，哈茲蘭說，國家基建公司會給予監督，以杜絕濫用的問題發生。