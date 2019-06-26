戀情生變提分手 女子遭男友割頸刺腹







（古晉26日訊）一對在異鄉工作的印尼籍男女戀情生變，女子提出分手後被男友以刀割頸，身體多處也遭割傷，被緊急送院搶救成功保住性命。

這起駭人情殺案是於今日午夜12時許，在實都東某咖啡店員工宿舍內發生，傷者為36歲印尼女子，送院搶救後，目前傷勢穩定。

據悉，警方調查隊在事發後前往現場調查，初步掌握嫌犯身份，目前警方積極追查名為“Selamat”的印尼男子，同時在事發單位找到行兇利器及嫌犯手機。

及時呼救保命

古晉警區主任阿旺丁助理總監受詢時表示，根據調查，兩人在印尼相識6個月，關系從朋友變情人。不過日前女子單方面提出分手，相信引起男方不滿而動手傷人。

至於兩人的交往時間，他表示，兩人應該是認識後就交往。他也說，警方會援引刑事法典326條文（持械傷人）調查。

根據一名與傷者同在一家咖啡店工作的員工指出，傷者甫於星期一（24日）才開始上班2天，對傷者不是很了解，而傷人的男子則在咖啡店隔壁的飲食店工作。

“事情在4樓員工宿舍內發生，事發後男子已經逃離現場。”

據了解，傷者遭攻擊時大聲求救，其他員工聽聞後趨前查看，只見傷者渾身是血，同時見到男嫌犯慌張逃離現場。員工趕緊把傷者扶下樓並尋求熱心民眾幫忙，獲一名華裔男子以貨卡把傷者送去砂中央醫院緊急部門。

據悉，傷者除了頸部傷口，腹部和頭部也有刀傷，顯見嫌犯行兇時下重手，所幸女傷者及時發出求救聲引起員工註意，否則恐性命不保。