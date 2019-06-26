【檳擋土牆崩塌奪4命】土崩之後…… 勘查 峇都丁宜路結構 封路 50公尺半邊車道

























挖掘溝渠擋土牆塌 外勞慘遭活埋

（檳城26日訊）奇蹟沒出現！隨著第4具屍體在今日凌晨3時許被挖出來後，在檳城峇都丁宜五星級的失落天堂度假村擋土牆崩塌意外中，4名緬甸籍建築工友已證實全部罹難。

這起擋土牆崩塌意外是於昨晚9時25分發生，至午夜12時30分，搜索隊先在現場挖出3具屍體。3名死者都是來不及逃命，身軀卡在鋼筋，其中一名死者右手還緊握著鋼筋，狀似想逃命爬出來，無奈仍難逃慘遭活埋而喪命。

鋼筋貫穿身體

3名死者並排被埋在黃泥下，身體都被鋼筋貫穿，而第4名死者則被壓在他們下面。隨著4名死者的遺體都找到後，搜救隊也在今日清晨4點半結束搜救行動。

東北區警區主任仄再瑪尼說，第4具屍體是在凌晨3點35分被搜救隊員發現，並挖出來。

“目前還沒有4名死者的詳細個人資料，僅知其中一名死者是度假村的員工，人稱為王（Ong）。”根據消拯局資料，另一面緬甸籍男死者名叫Nai Cho In。

仄再瑪尼說，王在度假村工作已經近3年，他是在約一星期前承接度假村業主這個工程，以每天400令吉的工資，和另3名死者在度假村的山璧處建擋土牆。

擋土牆預計20天完成，而工程在一星期前已經開始，事發當時，4人正在挖掘溝渠，突然崩塌而引起土崩將他們活埋。

4具屍體被移出來後，目前已經被送到檳城醫院太平間等候剖驗。

無法證實是否非法外勞

檳州總警長拿督納仁說，擋土牆崩塌意外中4名緬甸籍死者，仍無法證實是不是非法外勞。

納仁今早7點半在檳州總警局主持月常集會後表示，警方目前僅掌握4名死者的名字，至於他們的詳細資料，仍需緬甸領大使館的幫助，而警方也將嘗試通過各種管道通知死者的家屬。

現場路段架塑膠欄杆

檳島市政廳工程部人員今早8時即前往現場勘察。公共工程局也委派承包商在事發現場路段，架上塑膠欄杆防範騎士墜入土崩處，也在塌處蓋上帆布，避免情況進一步惡化。

附屬度假村的燈塔學院今日也緊急停課，但部分未接獲通知的家長，如常帶孩子上學時，才知道發生土崩事件。

檳市廳：未批准工程

峇都丁宜失落天堂度假屋擋土牆崩埋4人，檳島市政廳證實該建築工程並未獲得批准。

檳島市政廳企業通訊及公共關系部門今日發文告說，這項未獲得批准的工程，是在道路水平線之下進行，因此從主要道路望去時，是不會看到此工程。

阿茲莎盼罹難者家屬堅強

（吉隆坡26日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎對峇都丁宜工地發生土崩，造成4名緬甸籍工友罹難事故，感到難過及驚訝。

她在臉書及推特說，她在密切關注搜救隊進展。

“我祈禱罹難者家屬能堅強。”

胡棟強：土崩頻發生 抨檳政府沒吸取教訓

峇都丁宜失落天堂度假屋昨晚發生擋土牆崩塌活埋4工人，檳州民政黨主席胡棟強抨擊檳州政府沒有在以往發生的工地意外事件吸取教訓，以致悲劇一次又一次的發生。

也是民政黨全國署理主席的胡棟強在文告中促請州政府檢討所有的建築工地施工安全程度，若有不足，須立即改善，同時，也必須檢討檳州過度發展導致這類事件頻頻發生的問題。

他今日也促請反貪會主席拉蒂花介入調查此事件，讓老百姓知道這裡頭是否有涉及貪污濫權！

他質問，為何上述建築工程並未得到檳島市政廳批准下就可以進行工程？當局須徹查是否有涉及貪污濫權以致出現包庇情況？

促拉蒂花徹查

他指出，拉蒂花須證明她是絕對中立及高效率者，須徹查事情的來龍去脈讓真相大白！

“若有人被證明濫權就必須受到法律制裁！反貪會須成立特別調查委員會或特別行動組，除昨晚事件也須調查全國所有建築工地，是否出現濫權問題。”

他說，州政府現在才說此工程未獲當局批准，是承包商偷偷開工，難道州政府在睡覺？還是為了推卸責任？

他認為，地方政府應嚴厲把關，將安全至上理念貫徹，減少類似事件發生。

檳城過去2年發生建築工地奪命意外

2017年10月21日 檳城丹絨武雅Granito計劃（靠近拉曼學院）一工地發生土崩，包括來不及逃生一名華裔工程師在內的11人死，3人傷事件。

2018年10月11日 檳城壟尾米桶山（Bukit Kukus）通往武吉占姆的替代公路工程工地因橫樑塌落而被勒令停工，豈知8天後有6個充當宿舍的貨櫃被土埋，導致10死4傷。

陳德欽促揪失責單位

到底犧牲多少人命才喚醒檳州政府對工地安全重視？

馬華副總會長拿督陳德欽說，檳州政府到底在做什麼？為什麼近期發生的工地意外都發生在檳州？每當發生工地意外和建築工地土崩後，州政府都會說要加強建築工地安全，但為什麼現在又再發生？

“工地悲劇不斷重演，到底要犧牲多少工人的性命才能喚醒州政府對建築工地施工安全的重視？”

陳德欽今日針對檳島峇都丁宜建築工地土崩，導致4名緬甸籍外勞被活埋喪命的悲劇發表文告說，每一次的悲劇發生，每一次涉及的人命傷亡，檳州政府必須負上最大的責任，檳州政府難辭其咎。

“沒有下雨、沒有乾旱天氣但還是發生了土崩事件。而這一次，檳島市政廳把責任推給建築工地所進行的工程，並沒有獲得市政廳批准。”

他說，州政府及相關部門不但沒有第一時間檢討取締非法工程的標準作業程序，反而是第一時間把責任推卸給非法工程，第一時間為脫罪找藉口。

他促請檳州政府揪出這次土崩事件涉及的失責單位並加以嚴懲，公開調查報告說明誰應該為這一次的事件付上最大的責任。

黃志毅質疑州政府能力

民政黨青年團總團長黃志毅說，峇都丁宜擋土牆崩塌導致4人喪命意外，已讓檳州政府的能力受到質疑。

黃志毅今日與民政黨檳州副主席方群龍前往案發現場巡視後發文告指出，這類事件一再傳出，讓民政黨青年團深感遺憾。

“連小型計劃都未能良好監督，令人質疑當局是否有能力監督大型計劃如檳州交通大藍圖及檳島南部填海計劃的安全性呢？”

他說，檳島市政廳發文告指有關建築擋土牆工程未獲當局批准。為此他向當局提出數道問題：1.若檳島市政廳未發准證，為何當局沒下令停止該工程？ 2.當局、該區國州議員是否有針對區內的大小發展計劃做定期監督的工作？3.在丹絨武雅及峇都丁宜一帶共有多少項山坡發展計劃？

自然之友：須嚴懲業主

馬來西亞自然之友主席兼丹絨武雅居民協會主席米娜絲拉曼指出，檳市廳也發出文告承認，失落天堂度假屋工程沒獲得批准，甚至業主讓工人深夜動工，業主必須為違法行徑負責，並須面對更嚴厲懲罰。

“從2017年丹絨武雅工土崩到今日失落天堂度假屋的土崩，顯示當局沒吸取教訓，當局須更嚴厲監督檳島土木工程，尤其容易發生土崩的地點，如：丹絨武雅、峇都丁宜及直落巴巷。”

也是檳城消費人協會法律顧問的她，今日上午巡視災場後呼籲當局，現今必須確保土崩現場旁的峇都丁宜路安全性。

尤端祥：持續調查和監督

檳島市長拿督尤端祥說，雖然該廳設有監督小組，但肇事工程地段低於道路水平線，無法從道路旁發現，不過，當局還是會持續調查和監督，一旦發現違例者將會展開行動。

他呼籲，各地主和單位在進行任何工程前，先向地方政府提出申請。他也促請民眾當“耳目”，發現非法工程時立即投報。

尤端祥也說，在沒有獲得當局的批准下進行的任何工程，市政廳將依據1974年道路、溝渠及建築物法令70A條文發出通牒。

檳州公共工程局主任沙哈布丁盼公眾在道路修復工程進行期間給予耐性，好好規劃行程避開繁忙時段或選擇直落巴巷替代道路。

從丹絨武雅至直落巴巷 檳勘查15公里路段結構

（檳城26日訊）檳州政府將在15公里長，從丹絨武雅至直落巴巷的路段勘查結構的安全，以確保道路使用者的安全獲得保障。

檳州首席部長曹觀友說，一旦發現任何不安全的跡象，即立即修復。

曹觀友今日針對峇都丁宜失落天堂度假屋的擋土牆崩塌活埋4人意外，召開記者會說，檳州政府就此事將展開2項行動，短期行動將關閉肇事路段約50公尺的一邊車道路段，以穩定山坡。預計耗時3至4週完成調查修補工作。

關1車道穩定山坡

“長期計劃則是勘查唯一一條從丹絨武雅至直落巴巷之間的主軸道路，即峇都丁宜。勘查工作包括在斜坡的上方和下方進行研究，以確保道路的完整性及結構安全。”

“雖然關閉一邊車道，為道路使用者帶來不便，但是為了公眾的安全是有必要的。”

在該路段一邊車道被關閉期間，當局也將安排工友指揮交通。

盼警與移民局介入調查

曹觀友今早的行政會議後宣布，根據檳島市政廳和公共工程局的報告，該起事件發生後，相關單位已立即搜救，並在今日凌晨4時結束。根據報告，這起事件是發生峇都丁宜路路旁Lot98的一塊私人地。

他說，沒有人願意看見這起悲劇的發生，但既然已發生，州政府希望有關單位包括警方、檳島市政廳、公共工程局和檳州職業安全及衛生局（DOSH）能立即調查，並採取相應的行動。

詢及罹難的緬甸外勞的合法性，曹觀友指州政府並沒有掌握有關的資訊，因此希望警方或移民局介入調查，依法行動。

挖掘致土質移動引發土崩

曹觀友說，此次擋土牆崩塌的肇事主因是因為地主為修復出現裂縫的擋土牆。遺憾的是，地主並沒有聘請專業的工程師進行圖測工作，以致工程進行挖掘工作時，導致土質移動和不穩定，最終因泥土鬆動引發土崩，釀成悲劇。

他說，公共工程局將建立鋼板樁暫時穩固山坡，而地主也必須就其土地範圍內所有的建設和建築負起責任。

尤端祥：持續調查和監督

檳島市長拿督尤端祥說，雖然該廳設有監督小組，但肇事工程地段低於道路水平線，無法從道路旁發現，不過，當局還是會持續調查和監督，一旦發現違例者將會展開行動。

他呼籲，各地主和單位在進行任何工程前，先向地方政府提出申請。他也促請民眾成為當局的“耳目”，在發現非法工程時立即向該廳投報。

尤端祥也說，在沒有獲得當局的批准下進行的任何工程，市政廳將依據1974年道路、溝渠及建築物法令70A條文發出通牒。

檳州公共工程局主任沙哈布丁希望公眾在道路修復工程進行期間給予耐性，好好規劃自己的行程避開繁忙時段，或選擇直落巴巷的替代道路。