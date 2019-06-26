東京影帝 王千源等中國官方開鍘

（北京26日讯）还我千万，少一分都会罢工！

日前，有业者爆料中国某位获得过影帝和金鸡奖最佳男配角的40+男演员不肯按“限薪令”规定降薪，坚持向剧组索要6180万人民币（约3730万令吉）天价片酬，后经知情人进一步爆料，证实该男演员为曾以《钢的琴》获东京影展影帝的王千源，当时所在的剧组是电视剧《七日生》剧组。

爆料人称之前已超付王千源方3200万（约1693万令吉），称他少一分对方都会罢工，但他在拍摄期间除了耍大牌，还设法逃税。“王千源在拍戏时态度也十分不端正，经常迟到早退，甚至还要求得住5星酒店总统套房。此外，王千源方还提出更换合约，换成别的工作室来避税，连发票的内容都想从‘表演服务费’换成税更低的‘文化创意服务费’，不过最后片方没有同意。

除此之外，爆料人还晒出与王千源经纪人的聊天记录。对话显示，王千源坚持原价不松口，认为限薪令“这个政策就是一阵风”。对于以上一系列爆料，目前王千源方对此暂无回应。

去年11月，广电总局下发《通知》，明确规定：每部电视剧网络剧（含网络电影）全部演员片酬不超过制作总成本的40%，其中主要演员不超过总片酬的70%，被称为“限薪令”。不少剧组都按规定与演员协商重签合同，但仍有不少明星不愿降薪、退款，而范冰冰也因因逃税被罚补缴8.8亿元人民币（约5.3亿令吉），不但形象重创，中国事业也停滞，邓超、孙俪夫妇也补缴2.5亿元（约1.5亿令吉）税款，还有男星被约谈时当场痛哭。