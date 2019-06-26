發放簽證涉嫌收賄千萬 扎希控7貪污罪

（吉隆坡26日訊）前副首相兼前內政部長拿督斯里阿末扎希在發放外國簽證（VLN）事件上涉嫌收賄424萬新元（約1292萬令吉），面對7項貪污控狀，被反貪會提控上庭，惟他否認有罪，並要求審訊。

通譯員念出每項控狀後都詢問他是明白控狀，他則表示明白及要求審訊。

7項控狀指阿末扎希分別於2017年3月28日、5月4日、9月、11月、2018年1月10日、2月12日和3月2日，在布城Seri Satria，收取Ultra Kirana私人有限公司共424萬新元，作為他擔任公務人員，即內政部長期間，為該公司延長合約的酬勞，以讓該公司繼續擔任中國一站式中心服務和海外簽證系統的供應商，違反2009年反貪會法令16a(B)條文，可在相同法令24(1)條文同讀。

一旦罪成，被告將面對最高20年監禁並罰款5倍數額或1萬令吉，視何者為較高。

主控官慕扎米副檢察司要求被告以20萬令吉保釋金、一名擔保人及交出護照保外候審，阿末扎希代表律師並無異議。

由於阿末扎希在較早前面對洗黑錢等控狀時已交出護照，地庭法官阿祖拉允許阿末扎希以20萬令吉保釋金及一名擔保人保釋。

此案將在7月31日過堂。

阿末扎希今早8時20分在其長女拿督努魯希達雅的陪同下抵達吉隆坡法庭面控。

多名巫統領袖也到法庭聲援阿末扎希，包括前首相兼巫統前主席拿督斯里納吉、巫統最高理事拿督洛曼及巫青團長拿督阿斯拉夫。

阿末扎希與納吉在庭內握手後，感謝後者特此前來給予支持；納吉在第九地庭內與閒聊20分鐘左右後便離開

此外，反貪會主席拉蒂法及副主席（行動）拿督斯里阿占巴基也在開庭前現身法庭，與其他反貪會官員並坐在公眾席第二排。