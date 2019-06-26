扎希控7貪污罪 今再面對33控狀









（吉隆坡26日訊）前副首相兼內政部長拿督斯里阿末扎希今日在地庭，被控在發放外國簽證（VLN）事件上共7項涉嫌收取賄金424萬新元（約1297萬令吉）貪污罪行，他否認有罪，獲准以20萬令吉保釋外出。此外，明天他將在沙亞南法庭面對另外33項控狀。

66歲的阿末扎希被控於2017年3月28日至2018年3月2日期間，在布城第16區副首相官邸收取Ultra Kirana有限公司424萬新元，作為他擔任內長時批準延長該公司的合約，讓該公司繼續處理中國一站服務中心及外國簽證系統。

20萬元保外

他因此抵觸2009年大馬反貪污委員會16（a）（b）條文，並在相同法令24（1）條文下同讀，一旦罪成將面對最高20年監禁及罰款不少過賄金的5倍或1萬令吉，視何者為高。

根據控狀，阿末扎希於2017年3月28日及5月4日收取兩筆各30萬令吉新元的賄款，同年9月及11月各收取兩筆各104萬新元的款項；他在2018年1月10日、2月12日及3月2日再次接受三筆各52萬新元的賄款。

主控官莫哈末慕扎尼副檢察司要求被告以20萬令吉保釋金及一名擔保人作為保釋條件，至於護照在之前的洗黑錢案件時，已交給法庭保管。

三度被控累積47控狀

阿末扎希的代表律師馮吉祥並無異議，因此法官阿祖拉批準保釋，並訂在7月31日過堂。阿末扎希在2018年10月19日、12月14日及今年2月20日三度被控，已累積47項控狀，分別是12項失信指控、8項貪污指控及27項洗黑錢，涉嫌挪用健康思維基金會數億令吉資金。

有關案件之後轉移到高庭，並訂在11月18日至22日、12月2日至6日，以及12月9日至13日審訊。

納吉現身聲援

今早8時20分，阿末扎希在長女拿督努魯希達雅的陪同下抵達吉隆坡法庭面控。

多名巫統領袖包括前首相兼巫統前主席拿督斯里納吉、巫統最高理事拿督洛曼及巫青團長拿督阿斯拉夫，也到法庭聲援阿末扎希。

反貪會主席拉蒂花及副主席（行動）拿督斯里阿占巴基也在開庭前現身法庭，與其他反貪會官員坐在公眾席第二排。

阿末扎希辦理保釋手續後，於早上11時05分左右離開法庭。代表律師哈米迪在庭外針對辯方是否會申請將案件移交高庭審理時回應，他尚未接獲其當事人的指示，明日會在沙亞南法庭面控後才進一步發言。

拉蒂花：提控無關1MDB

反貪會主席拉蒂花說，阿末扎希是面對一系列的控狀，明日在沙亞南法庭面對的33項控狀與今日的7項控狀有類似交易。不過，她說，上述提控與一馬發展公司（1MDB）無關。

“我們今天現身法庭是為了顯示這是件嚴重的事情，不是一般的貪污案，因為事發時涉及高層人士，涉及的款項也龐大。”

她指出，這是違法行為，對公眾利益帶來影響，反貪會會將此事交由法庭裁決，而他們現身法庭見證，以確保提控順利。

針對涉及賄賂的Ultra Kirana私人有限公司是否會被採取行動，拉蒂花說，此事將交由政府決定。她說，該會目前只提控已有確鑿證據顯示收賄的阿末扎希，案件相關證人也將被傳召上庭。

詢及阿末扎希的這項提控是否對我國簽證系統帶來影響，拉蒂花說，她將交由法庭決定，並表示將交由政府決定簽證申請程序是否有疏漏。

“（系統）明顯出現漏洞，以致金錢能輕易被取走，但我們交由政府處理。”