峇都丁宜土崩 活埋4工友全罹難

（檳城26日訊）隨著第4具屍體被挖出來後，峇都丁宜五星級的失落天堂度假村擋土牆崩塌引起土崩的意外中，4名死者經證實全部罹難。

儘管消拯局的特別策略救援行動隊（Storm），在意外發生後火速趕到現場加入搜救行動，無奈還是沒有奇蹟發生。

其中3名死者並排被埋在黃泥下，身體都被鋼筋貫穿，而第4名死者則被壓在他們下面。

隨著4名死者的遺體都找到後，搜救隊也在凌晨4點半結束搜救行動。

東北區警區主任仄再瑪尼說，第4具屍體是在凌晨3點35分被搜救隊員發現並挖出來。

“目前還沒有4名死者的詳細個人資料，僅知其中一名死者是度假村的員工，人稱呼他為王（Ong) 。” 而據消拯局資料，另一面緬甸籍男死者名叫Nai Cho In。

仄再瑪尼說，王在度假村工作已經近3年，他是在約一個星期前承接度假村業主這個工程，以每天400令吉的工資，和另3名死者在度假村的山璧處建擋土牆。

擋土牆預計20天完成，而工程在一個星期前已經開始，事發當時，4人正在進行溝渠挖掘工作，哪知卻突然崩塌而引起土崩將他們活埋。

4具屍體被移岀來後，目前已經被送到檳城醫院太平間等候剖驗。

事發後，檳州公共工程丶基本設施及治水事務行政議員再里爾，檳島市長拿督尤端祥及峇都蘭樟州議員王耶宗也先後趕到現場，瞭解並指揮確保搜救工作順利進行。