峇都丁宜土崩 3工友活埋死1失蹤















（檳城25日訊）檳城再有土崩意外，峇都丁宜著名的五星級“失落天堂渡假村”發生土崩意外，傳出4名緬甸籍外勞被埋在泥土下，消拯局目前正在現場挖掘搜救，至午夜12時30分，搜索隊在現場挖出3具屍體。

土崩是在今晚約9時25分發生。據消拯局初步接到的情報，有4名緬甸籍外勞當時在土崩現場失蹤。

在山崩意外發生後，消拯員及民防部隊員在現場搜救，神手和吊車也在較後趕到現場加入搜索工作。

截至午夜12時30分，搜救隊已經挖出3具屍體，這些死者都是來不及逃命，身軀都卡在鋼筋，其中一名死者右手還緊握著鋼筋，狀似想爬出來，無奈仍難逃慘遭活埋而喪命。

東北區警區主任仄再瑪尼在午夜12時15分召開記者會時說，4名外勞的個人資料目前仍不明。

他說，渡假村的園丁當時正在澆花，聽到巨響目睹意外的發生，馬上通知負責人。

近50人現場搜救

仄再瑪尼說，由於該地段是私人地，所以在進行水溝工程並不需特別申請淮證。

消拯局現場指揮官說，土崩現場當時正在挖掘水溝，他說，近50名消拯員和民防部隊隊員在現場展開搜救。

該處路段目前也完全封鎖以讓搜救行動順利展開，導致大排車龍陣一度長達近5公里。過後警方為了紓緩交通，在吊車完成部分挖掘工作，馬上調走其中一輛吊車，開放一條車道讓轎車和摩多通行。