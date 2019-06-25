澳分解廠需5年竣工 萊納續循環固體廢料







（關丹25日訊）萊納首席執行員阿曼達表示，在澳洲的稀土精礦分解與洗滌廠需5年時間完成興建，在這期間，大馬萊納將繼續把其水瀝濾淨化固體廢料（WLP）循環成為土質改良劑（Condisoil）。

“這是為了避免水瀝濾淨化固體廢料大量囤積在工廠內，而循環再用水瀝濾淨化固體廢料是該廠所要進行的第一步。”

“第二步驟則是在彭亨州境內興建永久廢料儲存設施（PDF）。”

她今日出席萊納在稀土廠停車場設的開齋節戶門開放午宴接受記者採訪時表示，彭亨州政府已同意萊納在州內建永久廢料儲存設施，唯地點還在鑒定中。

****彭允建永久廢料儲存設施

昨天，萊納發表文告說，該廠聽取首相的建議，計劃在5年內斥資15億令吉把稀土精礦分解與洗滌程序遷返澳洲稀土礦區附近進行，然後再把不含輻射的稀土礦運至我國進行提煉。

萊納就能源科藝環境部所增設的2項更新執照條件提出上訴，此案將於本星期五展開聆審，對此上訴，她表示有信心，因為首相敦馬哈迪早前已表態允許萊納繼續在大馬運作。

另一方面，針對士滿慕州議員李健聰昨天到彭亨州反貪污委員會報案，要求調查環境局批準萊納稀土廠超標和逾時儲藏廢料一事是否涉及濫權，阿曼達說，類似對萊納的指控，並非新鮮事。

“我們已通過了由希盟政府所成立的萊納稀土廠營運評估執行委員審核，我們也已證明萊納運作風險低，同時遵守大馬的法律。”