電腦驗車中心鑒定 本地組裝巴士須認證









（巴生25日訊）陸路交通局總監拿督斯里沙哈魯丁指出，從7月起，所有本地組裝的新巴士須符合陸路交通局推行的完成及合規認證（PPP），並將於明年1月1日起正式執法。

他說，這些本地組裝的新巴士必須通過認證，將由國家電腦驗車中心負責鑒定。

他說，這條規已經存在，只是以前沒有強制推行，過去只是由專業工程師簽署PPP認證。

“今年7月起，所有本地新組裝巴士都必須取得認證，但這項條規不會施加在已經上路的舊巴士，舊巴士繼續採用舊條規。”

沙哈魯丁是今早巡視一家巴士組裝公司後，在記者會如此宣布。他說，我國共有6萬6228輛註冊巴士，其中4494輛是進口巴士，本地組裝巴士占了大部分，共有6萬1734輛。

“另外，我國共有38間註冊的巴士組裝公司，其中活躍的有25間公司，這些巴士組裝公司都必須符合2項重要的條規，即聯合國歐洲經濟委員會的R66及R80條規，加強巴士車身結構強度、座椅及車輛固定件的檢測。”

需符R66和R80條規

他說，落實這項新條例，不會加重組裝巴士的成本，因為所使用的材質也一樣，就算沒有這項認證，巴士仍需符合R66和R80條規。

“PPP認證就像建築物完工後，必須獲得完工及落成準證（CCC）一樣，巴士也如此。”

他說，從2009年至2019年的交通意外報告顯示，多達384宗案件涉及巴士，包括在2013年8月發生的雲頂巴士墜山穀釀成37人死案件，因此有必要制定一套條規管制。

他透露，該局也會針對乘客座椅安裝安全帶作出研究，以保障乘客安全。

另一方面，他披露，該局與國家反毒機構（AADK）在開齋節聯合展開取締行動，在雪州、霹靂、檳城及玻璃市逮捕4名涉嫌吸毒的巴士司機。

他說，在5月29日至6月13日期間，官員假扮乘客巴士取締，在576輛巴士中，發現68宗違例事件。

“這些司機犯下的錯誤包括駕駛中使用手機、行駛在最右邊車道、濫用緊急車道等。”

一同巡視的尚有陸路交通局副總監（策劃及行動）紮瑪卡沙里、汽車工程組主任尤索夫、Pioneer巴士組裝公司執行董事許瑞有及驗車專家莫哈末希斯瑪哈欣。