為賺快錢當網賭客服 警監視逾月搗集團捕14人











（八打靈再也25日訊）一名來自彭亨的25歲華裔男子，抱著要賺快錢的心態，於兩年前從學院畢業後通過臉書，尋找到賭博集團呼叫中心客服人員的工作，因此獨自前往菲律賓成為客服人員，直到近期公司以開銷大為由，將呼叫中心大本營搬回國內，而他也跟隨大隊腳步回國，並搖身一變成為負責人。沒有料到，2個月後就被暗中監視月逾的警方上門逮捕他及13名男女同事。

這名華裔青年與13名同事於今早7時30分左右，在白沙羅某豪華公寓遭武吉阿曼反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）逮捕。這名青年聲稱，家人知道他是賭博集團呼叫中心客服人員，但是家人沒有阻止他。

家人知道沒阻止

他聲稱，為了賺取較高的薪資，不惜成為賭博集團呼叫中心的員工，剛入行時就有超過3000令吉，而他只做了兩年就成為負責人，每個月薪水有約5000令吉。

他說，他是於兩年前從學院畢業後通過臉書找到賭博集團呼叫中心客服人員的工作後，獨自前往菲律賓成為客服人員。

不過，他指出，兩年後公司為了節省開銷，將大本營搬回馬來西亞，因此他就跟隨大隊回國重操舊業，沒有想到兩個月後就被警方搗破，他及13名同事落入警網。

這名華裔青年說，他回國後就成為呼叫中心的負責人。雖然這份工沒有員工福利，但老板包了住宿，他與同事只需要自付夥食費。

提到是否擔心有一天被警方逮捕的問題，他沒有沒有正面回答，僅表示曾看過很多同事被捕，這是正常的情況。（TSI）

運作2個月被搗破

這名華裔青年坦言，這兩年間，他們經常搬到不同的地方，此次被搗破的呼叫中心剛運行約2個月，他是負責人，除了負責管理整個呼叫中心的日常運作，他也需要通過臉書尋找新的客服人員。

他說，這里請人並沒有條件，只要肯做都會被聘請；成為員工後也沒有限制，能自由進出無需捆綁合約，每日分兩班，一天工作12小時。

公寓保安守衛森嚴

“從菲律賓至今，我們只需要負責本地市場，在本地市場擴展賭業，幫設戶頭，收取投資金及通過社交媒體和短訊，招收顧客等。”

另外，根據現場觀察，警方偵破的賭博集團呼叫中心，位於白沙羅的豪華公寓位置偏僻，公寓保安守衛森嚴，單位約2000平方尺，呼叫中心左右單位都有人居住，平日有很多居民進出。

這間被作為臨時據點的公寓，客廳被改為辦公地方，放有約7架電腦，公寓內有3間臥室、廚房、陽台及曬衣間等，6名嫌犯每日都在公寓內活動。

除此，廚房內的料理台有剛沖泡好的飲料、餅幹和面包等糧食，相信嫌犯是在準備用早餐時，遭警方破門而入，所有人一同落網。

常轉換地點運作

武吉阿曼反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）主任拿督羅海米在取締現場召開記者會說，警方於上個月根據情報展開逾月的監視，並於今早同時對兩家位於白沙羅地區的呼叫中心展開突擊，逮捕13名男子及一名女子。這次是警方首次搗破以本地人為主的呼叫中心，所有的操作及嫌犯都是本地人，賭徒相信也是本地人居多。

他說，平日警方搗破及逮捕的嫌犯大部分為中國人及中國市場，此次情況卻大不同，所有的操作及嫌犯都是本地人。落網的嫌犯分別為6名巫裔男子、6名華裔男子、一名印裔男子及一名華裔女子，年齡介於18至61歲；警方也在行動中總共起獲22部手機及12台電腦。

每天社媒招新賭徒

羅海米透露，根據警方調查，這個呼叫中心每日需在各社交媒體宣傳賭博網招收新的賭徒，再幫賭徒開設戶頭及密碼，最後再協助他們將賭金換成網絡籌碼，讓賭徒在網絡豪賭。

他說，警方調查顯示，這兩間的呼叫中心甫成立不到2個月，但賭博集團活躍超過1年。呼叫中心都是“居無定所”，所有人員及器材需經常轉換地點運作，而此次搗破的兩個中心的住家單位，則是由一家公司租下，相信是為了掩人耳目。（TSI）

日賺逾萬賭註

羅海米說，初步資料顯示，警方不排除這兩家呼叫中心每日能賺取逾萬令吉的賭註，每個月有過百萬令吉的賭金。

他指出，警方除了即場起獲賭客資料和交易記錄外，也在現場起獲逾百張電話卡及記錄數千人聯絡方式的名單，警方相信他們是向第三方購買民眾資料，以宣傳他們的“業務”。

他說，警方相信集團下還有其他呼叫中心正在運作，警方目前正追查其他的呼叫中心位置。