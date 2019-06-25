副揆：減消費人負擔 管制巴士車站收費





（布城25日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎提及，國家生活成本行動理事會（NACCOL）同意交通部陸路交通機構所提出，管制巴士車站執照及收費及檢討電動火車服務（ETS）的車費建議。

她今早主持該行動理事會會議後召開記者會，如是指出。出席會議者包括衛生部長祖基菲里、國內貿易及消費部長拿督賽夫丁、副部長張健仁及秘書長拿督慕依阿都阿茲。

她表示，該理事會同意，巴士車站的收費應依據車站的服務素質及設備，同時也會考慮這項建議的實行照顧消費者的利益，而不會加重消費人的負擔。

依服務素質設備訂收費

“理事會也同意，通過廢除電動火車服務管制車費及落實動態式的車費結構方式，檢討電動火車服務的收費。”

旺阿茲莎聲稱，據貿消部針對全國商店落實佳節頂價運動（SHMMP）的監督，今年開齋節佳節的必需品平均物價較去年同時期來的低。

她舉例，1公斤標準肉雞今年平均售價為6令吉80仙，去年同期則是7令吉42仙平均售價；1公斤進口牛肉平均售價為20令吉40仙，也比去年同時期24令吉29仙低，1公斤辣椒幹今年平均價為14令吉13仙，相比去年則是19令吉50仙。

此外，賽夫丁補充，目前車站都是業者自行管理，交通部將依據車站服務及設施進行級別分類，例如規定A級車站須有殘障人士便利設施。

“我們的目的之一也是為杜絕黃牛票，並要確保一旦該政策在憲報上頒布後，不會影嚮車費調漲。”

速凍技術保鮮 魚產1公斤10元/

旺阿茲莎披露，行動理事會也決定通過農業部提出的QFish計劃，通過使用個人迅速冷凍（IQF）技術確保魚產的品質和新鮮度，其中所提供的Kembung、Selar、Pelaling及Selayang魚類的價格為約每公斤10令吉，從而讓魚產量從每年561公噸提高至3500公噸，並把魚產銷售到全國。

她說明，企業發展部、農業部及大馬全國合作社陣線公司，目前也展開100種基礎物品計劃（BA100），通過調低物價、減少中間人涉及銷售過程及自產必需品等方式，達致降低消費者生活成本的目標。

她表示，截至去年6月30日，有610萬名合作社會員涉及上述計劃旗下的批發、零售及農業項目。

賽夫丁則聲稱，BA100合作社項目，目前已有2500個分銷處，其中試驗性計劃從5月開跑，企業發展部也會向內閣提呈備忘錄申請批準支持有關項目。

他同時也宣布，國家生活成本行動理事會委任5名新成員的加入，他們是國際貿易及工業部長拿督達勒雷京、總檢察長湯米湯姆斯、土團黨日里區國會議員拿督斯里慕斯達法、大馬數碼經濟機構公司首席執行員蘇麗娜及大馬青年理事會主席祖菲迪里。