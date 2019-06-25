喚老師阿倌 女學生被鞭 體罰爭議









（檳城25日訊）新山一名女中學生當面稱呼一名男教師為“阿倌”（Ah Qua）老師，男教師一怒下鞭打了該名學生。此事引起家長上門“興師問罪”並把過程的視頻放上網，引起網民的議論紛紛，甚至驚動了教育部。

教育部長馬智禮今日針對此事發文告表明，該部已就此事件展開調查，同時希望各界停止轉發有關視頻及當事人的照片。

他強調，教育部拒絕任何形式的暴力以免傷害到學生。

他說，事件的源頭是該名學生在該名男教師經過課室走廊時，毫無理由稱呼該男教師為“阿倌老師”，引來男教師的鞭打。

他指出，教育部已指示州教育局對雙方展開公平的調查。該局已表明會進行調解，包括派代表去拜會事件中的學生家長，希望民眾給予柔佛州教育局更多調查空間。

對於學生被老師鞭打後家長到學校興師問罪，還把過程放上網引來公審的事件，心理輔導員葉金美認為，家長此舉是大錯特錯，不但誤導了孩子也對老師不公平。

她認為，用“阿倌”字眼辱罵他人是不正確且帶有嚴重羞辱性的行為，尤其對穆斯林來說，此字眼是極度不尊重且是非常粗俗的用語。

字眼帶有嚴重羞辱性

她今日接受光明日報記者的詢問時指出，我國教育制度基本上是偏向於保護學生，但這並不意味民眾或學生可以任意污辱或向教職員興師問罪。

“這名學生與家長的任意妄為，已超越了社會道德標准所可以容忍的底線。”

她不認同家長把這種事放上社交媒體以公審該名老師，該視頻展現的未必是事件的完整版，對於被指責的一方顯得不公平。

但她認同家長有權尋求法律途徑追究責任。

詢及這名老師以打鞭方式體罰該女學生是否過份的問題，葉金美說，這需以教育部指南作為依據。

網民輿論傾向指責學生家長

上述事件的家長是在昨天把相關視頻上傳至社交媒體，結果被網友廣傳，各大吹水站和論壇還對此事展開“網絡公審”及討論。根據觀察，網民的輿論都傾向於指責該名學生的家長。一些吹水站在“網絡公審”項目中列出“老師的錯”和“學生的錯”供網民投選，但有網民自行添加了“家長的錯”選項，直指錯的是把視頻上傳的家長。

留言中也不乏該校前學生出來力挺該男老師，指該名男教師很盡責。網民“吳紫欣”指該名老師人很好，希望大家理性處事。

一名自稱曾被該男老師教過的學生“銘毅”留言說，學生有課業或其他問題時老師都會幫忙，而且脾氣很好，成績不好也不會罵學生而是開導學生。他希望網友勿單看表面就判定學生是對的。根據該名家長的視頻顯示，女學生家長是當著女兒面前向校方投訴，指責男教師鞭打其女兒至左手重傷拿不起來，經過一番理論後該名家長到新山北警區總部報案。

女學生在視頻中稱她已向該名男老師道歉。而男教師反問女學生，她在講“阿倌”字眼時是否注意到自己的行為和態度不對，同時他在鞭打女學生時女學生還不肯道歉，直至同學要求女生道歉女生才道歉。

負責調解的女教師說，男教師過後有承認自己一時失手鞭打了女學生，並表明被人戲稱“阿倌”讓他很生氣，要求家長聽聆解釋。

盧界燊：應理性看待事情

律師盧界燊縱觀網上的討論後有感發文，覺得很多人對“法治”沒有什麼概念，帶著情緒去看待事情。他認為，通過網絡公審教師和學生，對雙方都是二度傷害， 希望大家放下情緒，理性看事情，相信將有更大的啟發。

他在臉書帖文說，若把事情分開來看，是可以看得很清楚的，即該名老師私刑鞭打是錯誤的，因為我國1957年教育條例第5條列明不可體罰。

他以“女生穿性感男人就可肆意非禮”及“小偷被抓遭商家濫用私刑打死”事件為例，指此事本質上是老師因為被侮辱而濫用私刑鞭打了一名女學生。

“所以毋庸置疑，在法治角度上老師是錯誤的。”

至於女學生的舉措，盧界燊認為她必須受到校方的處分，如記大過、停課、罰寫、罰服務令或被開除。因在第6條例亦清楚列明校長的權限，即可由校長或訓導主任發出書面通知家長去處罰學生。溫馨苑執行長：學生應尊師重道

溫馨苑執行長陳惠玉認為，中華儒家思想強調的是尊師重道，從上述事件的表層看來，該名女學生的行為確實不符合尊師重道的標準，這讓人遺憾。

敏感字眼傷男教師尊嚴

“學校是一個育人之地，因此學生更應該修養品德，然而從事件中可以看到就是當下的學生或年輕人，在決定做一項事件時往往卻沒顧及後果。”

她說，該名女學生使用的敏感字眼或許真讓該名男教師的尊嚴受傷害，但男教師的反應卻過大，沒採取最佳的解決方式。

她坦言，尚若該名男教師情商夠高，他可將涉及的學生帶到教務處，讓訓導老師、校長或輔導老師處理並採取適當的處罰行動。

也可讓校方召見家長並化解誤會。

女畢業生力挺脾氣好

女學生當面喚老師“阿倌”結果被老師鞭打的事件在網上發酵，一名女畢業學生在臉書發文挺老師，並指該名老師聲音偏高，學生會開玩笑說他是“阿倌”，但對方都不會計較和生氣，因此懷疑是多麼過分的事情才會讓該名老師發脾氣甚至動手。該名女畢業生在貼文寫道：“這些年來，什麼玩笑我們都和他開過，還會打鬧，只因為他的聲音偏高，所以我們也會開玩笑說他阿倌，但其實他一點都不女性化，每次玩笑他都會和我們開回（玩笑），也不會和我們計較，不會和我們生氣。”

據她聲稱，事件中的男老師曾是她的班級主任，平時很有耐心教導不會國文的她，還會想盡辦法讓她明白國文的含意。

“上課看我們很累，會給我們一小點時間讓我休息一下繼續上課，有時候留校怕我們肚子餓，也會買食物給我們邊上課邊吃。

“他常常擔心我的成績，害怕我spm馬來文科目考不好……一直擔心，結果在他教導下我spm馬來文也得到了好成績。”

她也表示相信自己的老師，“我沒逼著你們相信，如果一位老師不好，我相信不會有學生出來幫老師說過（話）……”

“我也沒說對錯在於誰，但請大家也不會一味針對誰。”

有關臉書貼文發出的3小時內，獲得了超過4000個轉發分享，不少網民也留言表示支持事件中的男老師，有網民還留言要版主在該貼文標簽該男老師，讓後者看到很多人是力挺他的。

國家教育顧問理事會 “教師已違反標準程序”

國家教育顧問理事會成員諾阿茲瑪表示，教育部2003年通報對鞭打學生擁有非常嚴格的規定和條例，包括禁止公開鞭打和禁止鞭打女學生，因此必須對因被喚“阿倌老師”而鞭打女學生的教師採取行動，因為該名教師已違反了標準作業程序。

根據《今日自由大馬》報道，諾阿茲瑪指出，這些規定旨在保護學生。

據報道指出，在教育部的通報中，對老師無禮是一項嚴重過錯，違例學生可以輕型藤鞭在屁股，最多三下，其他可被處以相同懲罰的嚴重過錯還包括使用、擁有和分派煙草、毒品和酒精，還有偷竊、打架。

較輕微的過錯則可以輕型藤鞭在學生的手掌心鞭打最多三下，或警告及輔導。

全國教師專業職工會（NUTP）秘書長陳發福則表示，必須等待調查結果出爐才能給予評論，但他呼籲各界遵循標準作業程序。

“對於因為孩子涉及紀律問題而前來學校的父母，也有一套必須遵循的倫理規範。”

張念群：警方教局介入調查 已召見涉及教師

新山西北區一所中學的13歲女學生喊教師“阿倌”被鞭打事件鬧得沸沸揚揚，教育部副部長張念群表示，目前警方及州、縣教育局已介入調查，相關教師今日已被召見。

她說，根據教育條例，只有校長或紀律教師有權體罰學生，惟女生不能被體罰，男生也只能被鞭打手掌及臀部。

“男學生是視其過錯而定，輕、中型犯錯，可鞭打手掌，嚴重犯錯則可鞭打臀部。嚴重的過錯包括喝酒、吸毒、販賣酒精、毒品、藏毒、打架、勒索及傷人等錯誤。”

張念群也呼吁所有教育工作者管控本身的情緒，并遵從教育局不允許体罰學生的條例，這也符合教育部長馬智禮的教育理念，即將校園打造成一個充滿歡樂、愛心及互相尊重的學習環境。

張念群今日巡視峇冬丁宜淡小新課室建筑物工程進展后召開記者會說，家長動輒將孩子在校內發生的事件上傳到網絡社交媒体前，應先考慮孩子的隱私問題。

“我知道這件事情在網絡社交媒体上引起很大議論，有人贊成也有反對的，為人父母者應該顧及孩子的身心靈健康，希望不會被影響，教師們也可以在一個良好的工作環境里執行任務。”

受詢及該名女學生是否遭到校方對付，她說，該名女學生有權利照常上學，因為學生上學最為重要。她也說，這個事件也突顯性教育的重要，性教育的其中一環，是教育孩子不要標簽化一個人的言行舉止，所以，教育部將加強性教育方面的深度。

較早前，她宣布教育部將撥出100万令吉給該校，充作興建21間教室用途，希望明年新學年開課成為全日制學校。