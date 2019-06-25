反貪會追討1MDB逾2億元 7造下月25前須呈宣誓書







（吉隆坡25日訊）高庭今諭令被反貪會追討一馬發展有限公司濫用發出的2億1604萬9556令吉79仙的7個單位及個人，須在7月25日前提呈回應宣誓書。

上述7造包括了Perano私人有限公司、前國內貿易、合作社及消費部長拿督斯里哈山馬力、馬華婦女組、巫統、已故前巫統巴耶勿剎區國會議員阿都馬南依斯邁、巫統沙巴州聯委會及Binsabi私人有限公司。

據了解，這是反貪會首批入稟的申請。

反貪會首批入稟申請

代表反貪會的主控官卡瑪爾巴哈林副檢察司披露，控方是援引反洗黑錢及反恐融資法令，提出申請沒收上述款項的擁有權。

他向高庭法官莫哈末再尼提出申請，表示控方需兩個月時間頒布憲報，讓第三方挑戰此事，說明有關款項為何不能被沒收。

針對控方的上述建議，7造律師皆沒有異議，法官也批準上述申請，並擇定在8月25日於憲報上頒布。

高庭法官也諭令控方在8月15日提呈宣誓書，而答辯方也須在8月29日再次提交宣誓書回復控方。

此外，法官同時擇定阿都馬南依斯邁的案件於7月4日進行案件管理；其余6造的案件則統一在7月29日進行案件管理。

上述7造之中，涉及最大款項的是巫統，達2億1296萬5413令吉61仙；其次為巫統沙巴州聯委會，涉及的款項是125萬4112令吉24仙；至於馬華婦女組涉及的款項則是30萬令吉。

除了去年逝世的阿都馬南依斯邁由遺孀諾麗扎代表出庭外，其余6造都是委任律師上庭，包括Perano私人有限公司代表律師為特瓦妮、前國內貿易、合作社及消費部長拿督斯里哈山馬力代表律師為阿敏奧馬、馬華婦女組代表律師為梁惠婷、巫統代表律師是諾法茲琳、巫統沙巴州聯委會代表律師為哈查然吉星和Binsabi私人有限公司代表律師莫哈末哈斯夫及莫哈末卡里。

阿都馬南離世 須申請轉名

卡瑪爾巴哈林向法官莫哈末再尼提出要求，將阿都馬南依斯邁的案件擇定在7月4日進行案件管理，因阿都馬南依斯邁已在去年離世，因此須申請轉名。

阿都馬南依斯邁是去年在吉隆坡住家浴室跌倒後不幸逝世，享年70歲。

早前，馬華婦女組代表律師梁惠婷則向法官要求，指答辯方需較長時間才可提交宣誓書，因為這需要向SRC案件的證人取得證明書。

針對有關要求，高庭法官指答辯方不應要求更長的時間準備宣誓書。

反貪會主席拉蒂花是在上周五召開記者會宣布，反貪會在反洗黑錢及反恐融資法令下入稟吉隆坡高庭，向41個單位及個人2億7000萬令吉。她也聲稱，這是大馬史上最大筆的追款，涉及到答辯人包括巫統區部和支部、馬華、基金會和公司等，這些款項全部來自前首相拿督斯里納吉的在大馬銀行的戶頭，而最大筆的追款目標是給巫統區部，總額約2億1200萬令吉。

涉嫌外國簽證舞弊案 反貪會今控扎希

（布城25日訊）前副首相兼前內政部長拿督斯里阿末扎希，被指因在發放外國簽證（VLN）事件上涉嫌貪污舞弊，將於明早被反貪會提控上庭。

反貪會發文告聲稱，反貪會已獲總檢察署的批準，控告也是巫統主席的阿末扎希。

文告說明，阿末扎希將會在2009年反貪會法令16a(B)條文，及刑事法典165條文下面對數項控狀。

文告提到，阿末扎希明日將分別在吉隆坡地庭和後天（27日）於沙亞南地庭面控。

反貪會同時也證實，昨早10時在盤問阿末扎希後將他逮捕，後來在反貪會的口頭保釋下獲釋。

據媒體之前報導，來自反貪會的消息說，該會調查發現，有一名前部長涉嫌向獲內政部獨家代理權，發放外國簽證（VLN），包括電子免簽證（eNTRI），及供中國遊客來馬的電子簽證（eVISA）的公司索取賄賂，中飽私囊，抵觸2009年反貪汙委員會法令16（a）條文。