檳警破假酒工廠 捕2首腦6成員











（檳城25日訊）檳城假酒奪7命案件，檳島東北區警方昨午成功搗毀假酒集團設在雙層排屋的釀酒廠及倉庫，逮捕2名主腦及6名成員，並起獲大量酒精、釀酒器具及偽造的洋酒品牌商標。

該廠位於加影路（Jalan Kajang），隔一條路即是百大年路，也是檳島東北警區總部的所在地。

隔一條街就是警局

檳島東北警區主任仄再馬尼說，警方昨午4時起，陸續在海墘新路、柑仔園路時代廣場及加影路展開行動，逮捕7名緬甸男子及一名印裔男子，年齡22至50歲，並扣押3輛載貨的貨卡。

在海墘新路某餐廳被捕的38歲印裔男子，及在時代廣場被捕的另一名管理賬目的緬甸籍男子，相信是假酒集團的主腦。

他指出，警方充公嫌犯的手機，避免他們通風報訊，並押其中一人到加影路的釀酒廠，起獲5734瓶罐已釀好的假酒、酒精原料、25桶不明液體、96罐橙汁調味料、600個空酒瓶、1000個瓶蓋、1200個不同品牌的洋酒商標、4台壓蓋器等。

誤殺罪調查

警方援引刑事法典304（b）條文誤殺罪調查此案，8名嫌犯已被延長扣留助查。

本報記者今日前往加影路查看，該釀酒廠的門窗，都貼上黑紙或用雜物及紙皮遮掩。

由於當地多是住家式小型工廠、貨倉及宿舍，隔壁鄰居對釀酒廠皆不知情，聲稱甚少看到有人進出該單位。

檳島東北區警方在6月17日召開記者會，指最近2個月有13名男子因喝假酒導致甲醇（Methanol）中毒送院急救，當中7人不治，死者包括2名大馬印裔男子，其他皆是外勞。

之後警方於6月15日突擊光大一間酒行，起獲大量假洋酒及走私啤酒，市價達8000令吉，並逮捕44歲緬甸籍店員。這些假冒市場品牌的假洋酒，是以低於市價一半，即4令吉出售，主要對象都是工地外勞。（SEH）