耗1年克服前朝爛手尾 首相：續為債務經濟奮鬥

（吉隆坡25日訊）首相敦馬哈迪強調，希望聯盟執政一年來，已經克服了前朝政府遺留下來的最糟糕的手尾，而政府仍在為解決前朝政府留下的債務和經濟困境奮鬥。

“一年過去了，我很高興的說，我們已經克服了前朝政府遺留下來的最糟糕手尾。”

他今日在第33屆亞太圓桌會議上發表政策演詞時說，新馬來西亞的形象是公平、善政、民主和法治，並拒絕貪污和制定了法律，以減少和杜絕貪污。

亞太圓桌會議發表演詞

他說，國家的經濟復甦雖然取決於我國的政策，惟區域和全球政策發展也可能會破壞這些策略和計劃，因此，政府必須對外部的不確定性和破壞保持警惕，並準備好應對。

他說，作為一個國家和集體作為東盟，我們保護了我們的獨立和中立，盡管我們在貿易和合作方面達成了許多協議；目前的地緣政治不確定性和迫在眉睫的貿易霸權之爭，再次威脅到我們決心超越黨派和重新統一的決心。

“東盟歡迎國際合作，以確保本區域內和周邊的安全與和平，但不希望被卷入強國的鬥爭，以及他們的軍事存在這個和平、自由和中立區。”

柔佛州巴西古當空氣污染 敦馬：須嚴懲肇禍者

首相敦馬哈迪強調，當局必會揪出柔佛州巴西古當空氣污染的禍首，並嚴厲懲罰肇禍者。

他說，這是不幸的事件，有了金金河發生污染事件的前車之鑑後，類似事件不應該重演的。

他今日出席第33屆亞太圓桌會議後受詢及巴西古當污染持續惡化的問題時，如此說。他說，業者看來不怎麼關心環境安全。

“惟當局將會鑑定肇禍者的身分，並對肇事者采取嚴厲的行動。”

巴西古當空污事件越發嚴重，至今已經有8所學校的學生因出現嘔吐和呼吸困難而被送院治療，而柔州教育局更宣布巴西古當所有111所中小學校即日起停課。

有合適買家將脫售馬航

若有適合的買家，政府會脫售馬航，但希望保留馬航的特征。

首相敦馬哈迪表示，政府已經為協助馬航轉虧為盈做出很多努力，但每次都失敗。

“我們必須更加謹慎的采取措施來令馬航得以復蘇，不僅僅是更換管理層。馬航有太多的問題必須糾正。”

首相今日出席第33屆亞太圓桌會議後坦言，政府想賣掉馬航。

盼保留馬航特征

“是的，我們想賣掉它（馬航），但我們要保留馬航的特征。”

馬哈迪日前出席東盟商業峰會時透露，若有好的買主，政府考慮出售馬航，但先決條件是確定相關公司有能力管理馬航。

他也重申，本身非常熱愛馬航，惟現時的情況是政府無法再拯救這家航空公司。

梅格因健康呈辭

首相敦馬哈迪表示，聯邦土地發展局（FELDA）主席丹斯里梅格查哈魯丁是以健康理由提出辭呈。

“他說，他健康欠佳，要求呈辭。”

首相今日出席第33屆亞太圓桌會議後，被詢及梅格上任不到一年就呈辭的問題時如此說。

聯邦土地發展局昨日發文告說，梅格昨日傳達了要辭去主席一職的意願，由6月30日開始生效。

“新任主席人選將由管轄該局的經濟事務部長拿督斯里阿茲敏宣布。”

梅格查哈魯丁在去年7月26日出任主席職，取代在大選後主動辭職的沙里爾。沙里爾從2017年1月開始擔任主席，他上任後便揭發前任主席丹斯里莫哈末依沙的“土地轉移案”。

敦馬：馬幣采用固定兌率 受中國智利政策啟發

首相敦馬哈迪透露，我國采用固定兌率，把馬幣與美元掛勾，以致能夠安然渡過1997年爆發的金融危機，是受到中國和智利的政策所啟示。

“1997年東亞貨幣危機是由貨幣投機者造成的，而我國政府決定采取固定匯率和資本管制政策，以遏止對令吉的狙擊活動。”

他在第33屆亞太圓桌會議發表政策演詞後舉行的問答環節中，回答一名中國代表的問題時說，我國是從中國和智利學到了這一點，當時這兩個國家不允許他們的貨幣進行交易，令到貨幣非常穩定。

“這個政策最初受到批評，但最終得到世界銀行認可是一個很好的策略，而我國經濟因此而復蘇。”

他說，貨幣交易商也更喜歡穩定的貨幣，他們不喜歡波動的貨幣，因為這為制定一年的預算添上難度。

另一方面，馬哈迪認為在解決緬甸若開邦持續不斷的沖突問題，驅趕“外人”並非解決方案。

“我認為因他們是外人而驅趕他們，或稱他們為外來者而不是公民，並不解決問題的好辦法。”

他也以我國決定給予英國殖民者帶入馬來亞的中國和印度國民的公民身分為例，認為“隨環境作出調整”是好事。

在較早前致詞時，馬哈迪協商適用於緬甸若開邦的政府、維持治安的團體及羅興亞族群。

他說，如果一個國家或區域願意在沒有為其他人制造問題的情況下，解決本身的問題，那就不需要外國的介入。（LPP）