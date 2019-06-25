秀血液驗單 接著喊告 蕭亞軒“我沒染愛滋”

（北京25日讯）我没有染爱滋！

ELVA萧亚轩自2017年底暂停演艺活动，更神隐将近1年半，早前微博上盛传她感染爱滋，饱受传闻困扰的她忍无可忍，5月首度发文澄清罹患爱滋病的消息。“我决定为了我母亲，不再沉默！我决定对所有不经求证的媒体，进行名誉诉讼，希望大家不要再伤害我的母亲！”

萧亚轩神隐后，各种关于她身体状况的传闻层出不穷，她日前透过北京星权律师事务所发布声明，更提供血液医疗筛检报告，指称有部分网路用户散播“萧亚轩患爱滋病”等恶意捏造的谣言，属于对她的严重侮辱、诽谤，并对其家人、朋友均造成严重干扰及伤害。

绝不姑息造谣者

在律师声明中提到，根据萧亚轩所提供的血液医疗筛检报告显示，她并没有得到爱滋病，声明中并提醒造谣的微博用户即刻删除所有针对她的侮辱、诽谤言论！针对恶意侵权及怠于停止侵权者，律师事务所将代理她依法启动诉讼追责程序，绝不姑息。

萧亚轩透过经纪人向记者表示：“虽然还在养病当中，但会不惜一切代价，杜绝网路暴力，请大家一起支持，净化网路环境。”

事实上，萧亚轩消失1年半，是因为身体健康出了状况，她因为喉咙和胃部不适，造成呕吐等症状，因此仍在慢慢调理中，“我只能耐心且努力地，让自己赶快好起来。”