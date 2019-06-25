首位亞洲女性得獎者 馬大生獲英國皇家建築獎學金

（八打靈再也25日訊）西蒂努拉法，來自馬來亞大學的建築系學生贏得英國皇家建築師學會諾曼福特旅行獎學金（RIBA Norman Foster Travelling Scholarship）！

該獎學金自2006年開放以來，西蒂是首位贏得該獎學金的亞洲女性。

重建遭地震破壞的地區

西蒂擊敗了數千名建築系學生，獲得RIBA所頒發的7千英鎊（馬幣約3萬6千令吉）獎學金。

這筆獎學金將用於她的救災研究，也將為受自然災害影響的城市帶來巨大的利益。研究項目的第一階段是印度尼西亞龍目島在經歷2018年毀滅性地震後的重建工作。

西蒂於今年1月前往龍目島，近距離觀察社區的重建過程，並確認建築師如何將經驗著手於重建工作中。

根據《南華早報》，此項目促使西蒂申請RIBA獎學金，也讓評審們留下深刻的印象。

此外，西蒂也將繼續研究如何重建最近遭受強烈地震破壞的北海道和卡拉奇​​。這些城市都是非政府組織致力於重建的地區。

西蒂表現特出

“西蒂做了充實的研究，從第一階段研究項目的預算到地點，西蒂都在自我籌資方面表現出極佳的主動性。”

諾曼福斯特基金會主席福斯特如是指出。他同時也是建築事務所（Foster + Partners）的創始人兼執行主席。

專注災害管理

西蒂將觀察並記錄兩位備受尊敬的建築師作品：其一是屢獲殊榮的日本建築師坂茂（Shigeru Ban）；其二是巴基斯坦首位女性建築師亞思敏·拉里（Yasmeen Lari ）。

畢業後，西蒂希望可以專注於災害管理。因為她看到氣候變化導致事故發生率增加，因此社會越來越需要建築師來參與災害管理。