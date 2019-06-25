華青為環保國會外絕食 吁政府頒氣候緊急狀態

（吉隆坡24日訊）隨著輸入我國的洋垃圾日增，對環境造成嚴重的威脅和傷害，一名於英國大學畢業的大馬華裔青年在讀了聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發布的《全球升溫1.5oC 特別報告》後，因發現全球暖化問題非常嚴重，便把仁嘉隆洋垃圾的照片上傳至網絡，以提醒民眾關註環保問題，但因所獲回嚮不大，他遂決定通過絕食方式提出抗議，並要求政府頒布氣候緊急狀態，同時正視環境議題，以及提高民眾的環保意識。

這名現年21歲的華裔青年黃長夫披露，他是於今年6月初剛從英國畢業回馬，並希望通過絕食的方式，引起更多民眾了解氣候危機。

他在接受《當今大馬》訪問時說，他是從周一早上10點在國會大廈外的路旁，獨自一人以絕食的方式傳達3大訴求，即（一）要求所有大馬人反思對待自然環境的方式，並糾正所犯下的錯誤；（二）呈交《一些綠色想法》的備忘錄給能源科藝環境部長楊美盈；（三）要求大馬政府頒布氣候緊急狀態，以向人民解釋目前所面對的環境危機。

他坦言，由於很難要求人人遵守第一項訴求，因此，他著重於第二項與第三項訴求的實踐，若有關目標未達成，他將持續絕食直到成功為止。

“我將每天早上10時30分左右到國會，直到傍晚六七點才離開。現在是我絕食的首個階段，我會拒絕進食，僅飲用食水維持一天所需。”

他說，一旦訴求達成，他就會停止絕食。

“在這階段，我不是為了死亡而絕食，但我願意犧牲。一旦我的訴求達成，我就會停止絕食。”

他披露，他是在讀了聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發布的《全球升溫1.5oC 特別報告》後，發現全球暖化問題十分嚴重，若沒有改善，世界將在10年後面對前所未有的環境挑戰。

他說，根據科學分析和環境報告的警告，若人們再不行動，就會遭遇環境災難。

環境部官員已聯繫

針對若大馬政府拒絕頒布氣候緊急狀態，以向人民解釋目前所面對的環境危機的問題，黃長夫說，若政府無法做到，至少也要定下頒布氣候緊急狀態的期限，或與他和環境組織展開對話，以探討改善氣候暖化的問題，唯有如此，他才會考慮停止絕食行動。

他披露，他曾於上周三發電郵給楊美盈，並要求對方關註其訴求，但至今尚未得到對方的回應。

“所以，我決定通過絕食抗議行動來表達我的訴求，我認為這是最快讓大眾醒覺的方式，也讓政府和大眾能集中關註氣候危機的迫切性。”

不過，他說，環境部官員已主動聯系他，並指將會接領他的備忘錄。

據了解，楊美盈目前正出訪中國北京。