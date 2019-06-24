通緝犯避追捕潛醫院逃逸 這傢伙 太危險









（江沙24日訊）橫行北馬一帶，幹下多宗破門行竊、搶劫及偷車案的“阿發黨”重新召集人馬吃大茶飯？警方昨晚與一輛匪車展開亡命追逐，發現司機竟是阿發黨前頭目。該名通緝犯在警方多次包圍下，先潛入醫院掩護，後靠著多位同黨飛車前來支援下脫身，警方正在追捕這名極其危險的罪犯。

昨晚約9時，一輛匪車反方向駛入太平路某油站，巡警見狀後上前檢查，詎料匪徒做賊心虛，突然撞向巡警摩多後加速逃走。

巡警閃開匪車後展開追捕，途中匪車反方向行駛更撞及多輛轎車，並在逃到2公里遠的江沙醫院時，在醫院前的交通燈撞上一輛四驅車後拋錨停下。

公眾合捕捉1匪

匪車拋錨後，2名匪徒跑進江沙醫院，公眾見狀後合力捉拿匪徒，其中一人在醫院外診大廳候車處被警方逮捕。被捕嫌犯18歲，無任何犯罪記錄。

由於醫院里病人眾多，警方不敢輕舉妄動，阿發黨前頭目這時趁機跑到醫院後側範圍，攀爬籬笆跑到馬路外登上一輛前來接應的同黨轎車逃走。

連換2車金蟬脫殼

警方這時立即追蹤有關匪車，但匪車駛進甘榜打浪杜順後，居然使出金蟬脫殼的障眼法，又有另一輛匪車突然出現救走該名頭目，其短時間內竟然可以連換2輛車而脫身，可見這名前頭目的“後援”部隊人強馬壯。

警方在現場搜查後，在匪車內找到少量冰毒及大麻外，還包括一把仿真鎗、警察外套、警帽、手套及手機等，因此懷疑匪徒有可能準備前往幹案。

除此，警方也發現匪車引擎號碼及轎車底盤號碼曾遭人磨損，匪車車牌號碼偽造，因此懷疑可能為失竊轎車。

逃走嫌犯有15前科

江沙警區主任拉查里說，該名逃走的嫌犯27歲，來自火車頭，擁有15項前科（包括江沙案件）並被警方列為通緝犯。

他說，該通緝犯之前所犯下案件包括破門行竊、搶劫及偷車等，其所操控的阿發黨更是活躍於北馬一帶，警方曾於數年前搗破該犯罪集團，後來該名頭目被限制居留馬六甲，期間因觸犯條例遭監禁2年，甫出獄又犯下不法勾當。

他說，警方援引刑事法典307條文（企圖謀殺）、186條文（妨礙公務員執法）及1960年軍火法令第36條文調查此案，該名落網嫌犯已帶往法庭申請延長扣留作進一步調查。

這起案件發生後，引起民眾的矚目，更拍下照片上載至社交媒體分享，結果以訛傳訛，變成“警匪鎗戰”重案，但警方已作出澄清。