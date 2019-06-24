敦馬： 非大馬方式 阿茲敏不必辭職

（吉隆坡24日訊）首相的媒體顧問卡迪耶欣以個人身份在部落個撰文評論，強調外國領袖的辭職負責文化，但目前人在曼谷進行官訪的首相敦馬哈迪以“那不是大馬做事方式”為由，捍衛捲入“性片門”的經濟部長阿茲敏。

馬哈迪受到媒體追問時說，阿茲敏沒有必要因為其他國家這麼做而辭職。

馬哈迪針對卡迪耶欣日前引述國外領袖因卷入性醜聞而引咎辭職文化的言論，做出回應。

“我知道有個國家，如果在機場發現垃圾，交通部長需要引咎辭職。但是我國沒有這個必要，因為各國處事方式不同。”

馬哈迪直言，男男性愛視頻風波旨在摧毀阿茲敏阿里的政治生涯。這是一個蓄意的指控，以影響阿茲敏的前途。

他不認為阿茲敏會這麼愚蠢，去做這種事情而被抓到。

“我想這是有些人要推翻他。”

他表示，現今很多電子合成技術，你可以放很多照片，導致真假難辨。

“這些技術有很多的功能，有些是真的，有些可能是假的。”

因此，他指出，這些背後的始作俑者應該受到對付。

馬哈迪為亞洲石油和天然氣大會開幕後，受記者包圍追問時，這麼回答。

馬哈迪也是土著團結黨總裁。他說，人們如今可以利用科技，替換人頭，假造人像。

“當我們廢除打假新聞法，不過，有時候我們覺得有些人應該採取行動，對付這些假新聞。”

資深報人卡迪耶欣以個人身份在部落格撰文，討論國外政治人物因為性醜聞辭職的事件。

卡迪耶欣點出，英國小商、消費人個企業責任部長安德魯格里夫性挑逗女選民而辭職，而加拿大安大略經濟發展、就業創造和貿易部長詹威爾遜涉嫌性瀆職而下台。

“去年在印度，資淺外交部長莫巴沙（Mobashar Jawed Akbar）雖然沒做錯，但還是辭職。”

“他涉及起訴一名記者誹謗，就下台這樣而已。”