總警長：環境開放易滲透 交怡恐淪毒品自由區

（吉隆坡24日訊）浮羅交怡享有免稅地位，吸引各國游客爭訪，卻也因其自由開放環境，讓毒販輕易滲透，全國總警長拿督斯里阿都哈密擔心，若不制定策略嚴控，交怡島嶼恐淪為“毒品自由區”。

阿都哈密接受馬來前鋒報專訪時提及，首相敦馬哈迪也已發聲，直指浮羅交怡形同自由開放，無人監管的國際海域，即連毒品也可借海路“登陸”，即便面對如此嚴重威脅，也沒見警方特別監管島上校園，毒販因此有機可乘，大可輕易滲入校園。

“這是必須正視的問題，我將擬定策略專注應對。”

他承認，毒品是非常棘手的問題，在形同“毒品自由區”環境下，甚至一些警員也染上毒癮。

他說，事實上警方一直都在關注，也已加強防範和取締，所制定的行動策略也不限於浮羅交怡。凡已發現毒品泛濫的黑區，都已在警方嚴密監督名單上。

國家反毒機構浮羅交怡區義務隊秘書法迪爾說，執法單位曾在島上逮獲涉毒的12歲孩童，這足以顯示毒品泛濫至無孔不入，需要被關註的不再只是中學生，包括更容易受影嚮和被利用的小學生。

他也承認，販毒活動已滲透當地，各式各樣的毒品太容易獲得了。

據他了解，一個代理之下，至少會有三五個分代理，這已形成一個完整的售銷鏈。一人落網，無法撲滅整個售銷網，這就是捉不勝捉，一直無法完全掃毒的原因。

當地居民也深受這等情況困擾，57歲居民尤索夫說，染上毒癮的青少年，最終必為取得毒品而犯罪，這也相信是島上破門行竊等罪案暴增的主因。

他覺得問題太難解決了，因為甚至一些掃毒人員本身，最後也染毒。

31歲居民阿都拉非常擔憂情況進一步惡化，尤其島上青少年被“毒化”的問題。

“如果問題再不解決，恐怕會對這享譽國際的旅游島嶼，造成非常負面且嚴重的影嚮。”