【性片風暴】事件曝光後與家人斷聯 阿茲母親病了

（吉隆坡24日訊）“男男性愛短片”主角哈茲阿茲自事件曝光後，即與家人斷了聯系，其母親憂心忡忡，臥病在床。

根據《透視大馬》報導，哈茲阿茲的父親阿都阿茲說，從本月11日（即性愛視頻曝光前一天）至今，其在古晉的家人都無法聯絡上哈茲阿茲。

一名親友揭露，哈茲阿茲曾在被辭去高級機要秘書職位前，曾向父親透露將跟隨副部長三蘇依斯甘達到巴黎公干。

他說，一連串的情緒，痛苦、憤怒及懸而未解的疑問，導致哈茲阿茲的母親臥病在床。

“自事件發生後，我們一直無法聯絡上兒子。我不知道他現在在哪。”

“所有消息我們都是從（不同）的媒體得知。我們沒有在他身上得知什麼消息。”

“這也是為什麼我們只能等待和有一絲期待。”

詢及哈茲阿茲與家人斷絕聯系是否因為近日的性愛短片而讓其無顏面見家人時，阿都阿茲坦言不清楚。

“我也有和你一樣的疑問。我不知道，因為我們無法聯絡上他。”

惟阿都阿茲依然拒絕接受冗長的訪問，也保持低調，避免其住在另一個城市中的家人受到不必要的曝光和尷尬。

“我還沒準備好。我的妻子不舒服。對不起。”

他是通過簡訊拒絕接受訪問。

27歲的哈茲阿茲，在公開與阿茲敏發生性關系後，於本月14日在吉隆坡國際機場（KLIA）被捕。