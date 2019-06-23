艱難時刻質問有欠公平 安華：不要求阿茲敏解釋

（八打灵再也23日讯）公正党主席拿督斯里安华声称，公正党不会要求署理主席拿督斯里阿兹敏阿里针对性爱短片一事给予解释。

他今午在公正党总部召开记者会，受询及阿兹敏在事发后对外发表言论，却不曾出席党内会议，而公正党会否传召他问话一事，如是回应。

他强调，我们没兴趣质问或讨论（性爱短片）其中的内容，这也是（公正党）纪律委员会的决定。公正党从一开始的立场就是拒绝龌龊政治。

他也说，阿兹敏缺席会议的问题，与所陷入的性爱短片风波是两码事。

“我们认为，现阶段，这个艰难时刻去质问他，对他有欠公平。”

此外，询及阿兹敏是否应起诉自称是性爱短片主角之一的哈兹阿兹时，安华则回应说，这个问题应交由阿兹敏及其律师团队去决定，他不应该干涉，只会提出个人意见与看法。

针对公正党纪律委员会数天前严禁党员发表毫无根据的指控一事，他则重申，纪委会已作出最后警告，党中央理事会及政治局也同意交由纪委会对违反条例的党员采取严厉行动。

“他可以批评甚至训斥我这名党主席，这没问题，但不可在缺乏理据下，发表没有根据的指责及挑战党领袖。”

雖然外界看法不樂觀 相信敦馬守諾交棒

公正党主席拿督斯里安华坦言，虽然外界对首相敦马哈迪是否会交棒，不抱乐观看法，但他毫不怀疑，马哈迪将会守诺交棒让他出任第8任首相。

他透露，每周他都会和马哈迪私下交流，马哈迪一直都很真诚及坦白，双方之间的交流不只坦白，也很亲密。

“我不认为有必要，将我们所同意的事项，我们之间的（共识）……因为就我、就他而言，这已经是说好的决定。”

公正党中央理事会今日议决，对马哈迪在大选前于2018年1月7日的希盟代表大会中，《希盟共识》内有关交棒的协议感到满意，并指马哈迪及希盟党主席理事会也维持这项决定。

此外，公正党也重申对马哈迪的领导、持续进行他与内阁在刺激经济、实现制度改革及保障国家安全的工作，给予支持。

安华指出，基于外界不断质疑马哈迪会否真正交棒，公正党认为有必要再次强调该党的立场，表达对目前的过程感到满意。

“我看到人们倾向于非常负面，即使马哈迪已经重申自己的立场，他们还是会认为言外有他意，他（马哈迪）少说一两个字……这对我来说，完全不重要。”