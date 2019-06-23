助查土地交換案 希山錄供7小時

（布城23日訊）前國防部長拿督斯里希山慕丁今早現身布城反貪污委員會總部錄供長達7小時，以協助調查柔佛州巴羅軍營的國防部土地交換案。

他于早上11时05分乘休旅车到达反贪会，直至傍晚6时才离去，接受访问时仍带著一贯的笑容。

他也證實，反貪會是針對土地交換案向他錄取口供，涉及他的只有巴羅軍營計劃。

投報涉及16項計劃

“反貪會的調查應該持續，要查就必須徹底查清楚全部16項計劃，如果要說涉及的程序，就要看在前任領導期間使用的程序，不論是前首相或前部長。”

他說，國防部的投報共涉及16項計劃，除了巴羅軍營的計劃，當局也必須傳召其他涉及的部長助查，以揪出罪魁禍首。

“實際上誰讓政府賠錢了？過去獲得土地交換合約的承包商是誰？誰真正受益了？錯了就是錯，之前兩名前官員因涉嫌土地交換案而被提控，我也坦然接受。”

他希望國防部正副部長說明，在他出任國防部長之前的土地交換情況，以及他們有什麼計劃來提升軍營和軍人宿舍。

否認在計劃中獲益 盼獲公正調查

希山慕丁指出，出任國防部長期間，從未在任何土地交換計劃中獲益，交換土地計劃只是為了提升軍人及家屬的福祉，否則無從尋覓資金建軍營。

他也提醒有關當局，任何調查和提控都不應選擇性和有偏袒，不要有任何無辜者成為有隱議程的調查的受害者。

“如果我有錯，不要只是控我一人而已，因為我們要看到公正和不偏不倚；也不要通過傳媒發表猜測性的言論，讓反貪會調查清真相。”

他對反貪會官員的對待感到滿意，並讚揚反貪會官員的專業精神，日後有必要也樂意再提供協助。

大馬反貪會委員會副主席（行動）拿督斯里阿佔峇基早前指出，曾擔任國防部長的前副首相拿督斯里阿末扎希已於本月20日錄供，並不排除傳召前首相拿督斯里納吉錄供。