路上行駛 民衆驚訝 學校買飛機供學生學習









（新山23日讯）为让校内修读航空课程的学生掌握实景演练技巧，新山一所高等学府砸重金购置飞机，并连夜从吉隆坡雪州梳邦机场南下运至校园。飞机在公路上行驶的奇景，被目击者录摄并上传至社交媒体而引起网民热议。

这架波音727-200型号的白色飞机，是由罗里分为三个部分运载，过程中出现在乌鲁地南高雅花园（Taman Gaya）一带。

据目击者张寳萤（37岁，书记）披露，当时是晚上11时左右，她与朋友们乘车路经高雅花园一带，交通异常缓慢，接着他们看到有警车，以为有车祸发生，结果不久就看到庞大的飞机在旁边，觉得非常惊讶也很好奇，这也是她第一次看到如此奇景。

购置飞机加运费花50万

吉星国际学院执行总监方剑煇受访透露，这架飞机已报废，航空公司准备卖掉，学校知晓后决定购置。从购置飞机到运费，该校共花费了近50万令吉，主要是让修读航空课程的学生能有实景操作的经验。

他说，由于飞机体积庞大，因此被拆成三个部分，即机身和两侧机翼运送。飞机于本月21日（周五）开始从吉隆坡南下新山，并于昨晚11时运抵新山烈光镇的校园。

“吉隆坡的工程师下星期会来组装，之后飞机会摆放在校内的操场，我们计划在进行美化后，能在今年9月新一批学生入学后开始使用。”