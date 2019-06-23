【裝箱棄屍案】 女方家屬臉書揭凌虐事件 渣男砸門闖屋打姐姐

















（吉隆坡23日訊）轟動全國的“裝箱棄屍案”死者張康玲的家屬在臉書發文揭發，林姓男嫌犯曾多次暴打張康玲，張康玲在去年11月曾因被打得遍體鱗傷而向家人求助，但男嫌犯從警局被保釋外出後，變本加厲三番兩次上門鬧事及辱罵女方家人，最後竟喪心病狂釀成無可挽回的悲劇，讓死者家屬悲慟。

“姐姐死於非命，死的非常淒涼，讓人完全無法接受。”

自稱是死者張康玲妹妹的網友Tomy Teo，日前在臉書發帖，道出家屬在6月21日證實被藏箱的女屍就是大姐後的沉重心情。

由於屍體已嚴重腐爛，確認身份後已送去火化，只剩下照片和祭品冷冰冰被擺放在靈堂上。

死者的妹妹聲稱，林男與大姐育有一名6歲孩子，但兩人早已分開多年，男方已結婚另組織家庭，孩子多年來都由大姐和家人一起撫養照顧，不知為何，林男事隔多年後再度出現，並從去年7月開始對大姐糾纏不休。

“去年11月，大姐回家向我們求救，她被林姓渣男打得遍體鱗傷。11月26日上午10時，渣男從警察局中被保釋出來後，跑來我的家找大姐和孩子。當時，我的妹妹、媽媽和外婆也在場。據妹妹說，那個渣男企圖抓孩子上車，幸虧媽媽覺得不對勁，馬上帶孩子離開家裡，渣男隨後衝入家中，再衝上樓把大姐拖下樓。”

辱罵女方媽媽打妹妹

Tomy Teo貼文指，警方在緊急時刻趕抵，但林男卻以眼神威脅大姐，大姐迫於無奈向警方謊稱沒事，警員只能離開現場；林男也假意離去，但不久後折返，凶神惡煞的衝入家中，把家裡的大門砸毀，再到廁所強硬把大姐拖出去，並抓到車上，目睹一切的妹妹試圖阻止不果，只好再度報警。

據悉，警方趕抵後致電給大姐，透過電話勸林男配合，立刻回到家裡，以免浪費警方資源和時間，但警察等了45分鐘都不見林男回來，只得要求家人先到警局報案。

“自此之後，大姐回家若刻意迴避林男，對方就會上門大吵大鬧，就連我也曾為大姐出頭而被對方暴打，媽媽也被林男出言辱罵，把家裡搞得雞犬不寧。 ”

放話：我要你死，我會陪葬

死者妹妹貼文中氣憤的表示：“好幾次，渣男曾對我大姐說過'我要你死，我也會一起陪葬'，如今，大姐死了，為何你還活著？！”

據死者妹妹帖文說，林男每次都表示自己動手打人是因為大姐做錯事，因此他要給予懲罰，不斷的利用孩子和嘴裡說著很愛大姐來進行控制和威脅，死者媽媽也曾懇求林男的家人和老婆，請他們看管好林男，放過張康玲，但卻於事無補。

逼每月給1300元

Tomy Teo披露，今年5月，林男開出條件，逼迫大姐須每個月給他1300令吉，維持7年，就會還她自由；對方甚至還以要幫忙送包包去清洗為由，哄騙大姐把家裡的名牌包包拿出來，結果再也沒拿回來。

更可惡的是，她說，林男甚至把被抓進警局的保釋金算在大姐頭上，厚顏無恥表示是大姐報警害他進警局，因此理所當然要由大姐出錢保釋。

儘管家人多次勸告大姐把林男告上法庭，告他暴力對待，但大姐卻因為情緒不穩定及害怕而遲遲不敢舉報，就連對方的家人也對這些事放任不管，以致最後釀成悲劇。

Tomy Teo強調，她發文的目的是希望尋求大眾力量，​​將事件真相分享出去，讓林男能夠得到應有的製裁，同時也提醒所有被家暴的人要勇敢站出來發聲，否則下一個受害者就輪到他們。

等死者DNA報告出爐 發現遺體11天才領屍

被告及其32歲的友人，是於本月10日被警方逮捕，警方分別於11日和17日延扣兩人。

根據案情，張康玲的家屬於本月7日向警方投報指她於上個月28日突然失去聯繫，警方調查後於本月10日在被告位於實達英達花園的住家扣留被告及另一名友人。

隨後，警方在兩人帶領下，到上述花園住宅區的一處垃圾堆，尋獲被塞入紙箱的失踪者遺體。

當時，死者不僅遭塑料帆布包裹，還被一層層石膏覆蓋。由於屍體難以辨認，死者家屬等待死者脫氧核糖核酸的檢驗報告出爐後，才於21日即距離遺體被發現後11天將遺體領出，然後於昨日（22）安葬死者。

等死者解剖報告 被告被控案展829過堂

（新山17日訊）涉嫌謀殺女友後裝箱棄屍的35歲男子，今日在刑事法典302（謀殺）條文下被控上庭，由於死者的解剖報告尚未出爐，案件再展至8月29日過堂。

被告林松進是在律師拉威的陪同下出庭，他的3名家屬也現身第二推事庭聆訊。

右手臂和背部皆有紋身的被告，早上8時30分被帶往新山法庭時“有備而來”，特地戴上防範病菌的口罩避免樣貌曝光。

至於早前因協助被告棄屍的友人，被警方扣留一個多星期後已轉為本案的污點證人重獲自由，這名友人今早也出現在被告的聆審席上。

根據控狀，被告是於今年6月3日早上8時左右，在實達英達花園3/5路一間民宅致死張康玲（33歲），觸犯刑事法典302（謀殺）條文。在此條文下罪名成立者，唯一刑罰是死刑。

本案承審推事為諾愛莎，檢控官是阿蒂拉。

另一方面，女死者張康玲昨日（22日）甫在家人萬般不捨下移靈發引還山。

警方是於數日前通過脫氧核糖核酸報告確認張康玲的身份，並允許死者家人領出遺體，讓她早日入土為安。