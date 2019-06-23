廉正部總監：搶劫勒索吸毒 每年2.5%警察犯法

（八打靈再也23日訊）全國警察廉正與標準執行部總監拿督斯里贊裡說，過去的4年裡，有逾萬名或10%警察知法犯法，分別涉及搶劫、偷竊、勒索、幽會、貪污及吸毒等罪行；也就是每年平均有約2.5%的警察因觸犯法律而遭對付。

他接受國文《馬來西亞前鋒報》專訪時聲稱，每年都有警察因抵觸法律而被控上庭，有者更因此被判入獄，他們分別觸犯貪污、刑事案、毒品罪案及伊斯蘭刑法。

他說，根據1993年公務員條例，一旦有警官或警員遭法庭判刑，才會被警隊開除。

他也表示，這4年來，有1萬零920名警察觸犯法律，分別為9299人犯了刑事罪、556人犯貪污罪、893人犯毒品罪及172人犯了伊斯蘭法律與人幽會罪。

多是低階警員犯錯

“這些抵觸法律的警察佔警隊總人數的10%，大部分都是低階警員。可能是因為低階警員佔警隊的大多數，或低階警員因職責關係，更易接觸到罪犯而犯錯。”

贊裡披露，數據顯示，每年抵觸法律的警察人數都維持在相同水平，但近期有下降趨勢，相信是廉正與標準執行部執法及安排的課程有關。

針對薪資不足是否是導致警察收賄的主因時，他表明，一般上，低收入高生活成本帶來的生活壓力是普遍影響警察犯罪及受賄的因素，但根據警方數據顯示，也有一些高階警官例如助理總監，也會為了奢華生活而受賄，最終被捕。

他也認同，只有從教育及提高醒覺做起，讓警察打從心底對貪污產生厭惡，猶如穆斯林對吃豬肉這樣的抗拒情緒，才能有效遏制貪污。

建議效仿香港紐約改革警隊

贊裡指出，在改革​​警隊的過程中，其實我國能效仿香港及紐約警察，他們早期也面對和我國一樣的貪污問題，但經一連串改革，他們有效解決警隊內的貪污及濫權問題。

他建議政府不妨效法香港政府，在成立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）打擊警察貪污濫權問題的同時，也調整警察薪資，通過雙管齊下遏制警察貪污濫權。

他曾閱讀過一篇有關香港廉政公署（ICAC）的文章，內容講解了廉政公署成立的目的和獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）的相同，主要是清除警隊內部的貪污及濫權。

他補充，香港廉政公署以迅速及嚴厲風格，逮捕、控告及革除犯法香港警察，包括包庇販毒集團或與其同謀的高級警官。