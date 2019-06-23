【基孔症襲米都】黑斑蚊 養燕屋 是禍首？ 抽血樣本化驗查病因













（亞羅士打23日訊）疑遭基孔肯雅症蚊症侵襲的米都里仁街，真正疫情還是一個謎團，到底患者是被黑斑蚊叮咬感染基孔肯雅症，還是因後巷有養燕屋引發衛生問題，衛生局和市政廳將聯手展開調查和鑑定病因。

哥打士打縣衛生局官員繼昨日實地調查和向部分人抽血樣本進行化驗後，今早一組8人，包括3名醫生組成的醫藥隊伍，再次到當地店屋向其他患病者檢驗，以及記錄他們的病情。

同時，另有16支監控與防范小組在爆發疫情地點的方圓200公尺範圍內，即該整排店屋和四周店面、城市廣場、亞羅士打市政廳大廈、亞羅士打火車站、警員宿舍樓、吉打購物商場等進行檢查，以檢查是否有滋生黑斑蚊孑孓。

目前階段，衛生局初步鑑定患者疑是感染基孔肯雅症，因此會先朝這方向著手調查和化驗，但也不排除有其他可能性。

因此，對於該排店屋後巷擁有的逾8個密封式養燕單位，當局也會通過地方政府亞羅士打市政廳執法單位協助下進行檢查，包括會查證屬合法或否，以及衛生方面是否符合規格。

整排店面照常營業

另外，衛生局今日傍晚會在當地和附近範圍進行噴射蚊霧滅蚊子工作，如果有需要則會進入店面噴射。

遭“怪病”侵襲的里仁街距離地方政府大廈，即亞羅士打市政廳大廈（MBAS）只約150公尺，更是坐落在米都市中心鬧市。但事件爆發後，並沒嚴重影響當地的商業活動情況，整排店面都照常開店營業。

過去兩天因人手不足而被迫關閉其中一間分店的美華布莊，今日在多數員工都上班下，兩間店面都正常營業。

業者王平奇（58歲）說，他和3名家人及10名員工在過去兩個星期來相繼生病，所幸近日大家都陸續康復。

若基孔症將大掃除

亞羅士打市議員馬寶慶指出，市政廳會與衛生局聯手合作，倘若已確定是基孔肯雅症，就會在當地展開大掃除行動。

他說，E-Idaman固體廢料公司的清潔工人都會定時到當地進行清理工作，包括清除溝渠，大致上當地並沒有嚴重衛生問題。

他說，哥打達魯阿曼區州議員鄭瑞隆數天前有接獲選民投訴，指當地有多個單位用來做養燕屋，擔心會引發衛生問題而影響當地商家和員工的健康。

因此，他已代鄭瑞隆向衛生局官員反映這問題，以便可徹查是否是造成當地多人生病的肇因之一。

今天到場了解情況者包括有市議員陳錦冰、E-Idaman公司和固體廢料及衛生管理機構（SWCorp）官員。

清晨下雨阻滅蚊

位於米都市中心的米都東姑依布拉欣路（俗稱里仁街）一帶商家與民眾，疑遭基孔肯雅症（chikungunya）蚊症侵襲，衛生局原定今日清晨到該處進行噴射蚊霧工作，但因下雨而被迫展延，讓滅蚊行動一度受阻。

吉州衛生局主任拿督諾希占說，當局接獲投報後，昨日已派官員到該店屋展開調查，並向疑曾被感染、尚在復原或養病中的患者抽血樣本，以送往雙溪毛糯國家衛生化驗局化驗，鑑定病因。

他透露，初步調查，目前有14名年介35歲至50歲，有出現疑是感染基孔肯雅症的症狀，即有感冒、關節疼痛和皮疹。

諾希占今早發文告說，類似情況是在本月9日開始發生，多數患者都是在私人診所接受治療，而哥打士打縣衛生局沒接獲這病症投報。

他說，初步懷疑這些患者是感染基孔肯雅症，但不排除有其他病症可能性，因此需要將血樣本進行化驗。