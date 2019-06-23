明年1月起 中學英語用劍橋課綱

（八打靈再也23日訊）教育總監拿督阿敏瑟寧披露，從明年1月起，全國中學將采用劍橋英語文學教學課綱，所有中四生將學習新的英語文學課程，至於2021年度大馬教育文憑（SPM）英語文學科目，也將采用新的格式作答。

英文《星報》引述他的談話說，重新塑造英語文學課程，是教育部提高學生英語水平所做出的努力。

他強調，中學采用英語文學新課程標準，註重於課堂內外秉持英語使用的重要性。

他提到，英語文學屬選修科目，其可為更高層次的語言或文學做準備，豐富學生的英語知識。

“2021年度大馬教育文憑的英語文學科考試將落在6月或7月，這項安排是為了緩解學生須應付11月份舉行主科的壓力，並鼓勵更多學生包括修讀科學，技術，工程和數學（STEM）學生也可選修和報考。”

“文學可提高學生對語言的熟練程度，並加強他們對歷史和文化的認識與了解。與此同時，通過閱讀將可提升批判性思考和分析。”

加強英語有助涉獵文獻

阿敏瑟寧說明，教育部希望不論是修讀科學或技術相關領域的學生，都可選修英語文學科，因為該部相信這將有助他們對本地和國際文本多些接觸和研究，提高他們對語言的掌握能力 。

他表示，教育部屬下的英語教學中心（ELTC）及該部主要導師，將培訓對英語文學感興趣的教師；至於具英國文學教育背景的教師，也將被調派回所屬意的州屬。”

課程涵蓋詩歌小說戲劇

教育部考試委員會主任阿茲曼聲稱，全新的英語文學課程為期18個月，涵蓋10首詩歌、1本小說或6部短篇小說和戲劇。

他舉例說明，小說作品包括英語劇作家莎士比亞《威尼斯商人》（The Merchant of Venice）、何明方（Minfong Ho）的《泥彈珠》（The Clay Marble）及蔡國義（Chua Kok Yee）著作《擁抱你的影子》（Embracing Your Shadow）。

他補充，詩歌作品則包括英國詩人濟慈（John Keats）的《秋頌》（To Autumn）及愛爾蘭詩人威廉．巴特勒．葉芝的《當你老了》（When You Are Old）。

教育部是在2017年開始推行試點項目，來自檳城、霹靂、雪蘭莪、吉隆坡、沙巴及砂拉越的7所學校共300名中四學生，參加了2018年6月份國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）英語文學科，而非報考SPM英語文學科目。

IGCSE屬於英國劍橋大學國際考試中心認證課程，並相等於英國普通中等教育證書考試學歷。

在2017年時，報考大馬教育文憑考試英語文學科目的考生有476人；惟去年，該科目的考生人數則下滑至195人。