財長：解決洋垃圾 內閣擬商入口准證

（北海23日訊）財政部長林冠英說，他將在內閣討論獲准從外國進口可循環塑料的入口准證（AP）問題，確保洋垃圾課題有完善的解決方案。

他說，政府已嚴控進口可循環塑料垃圾，惟實行時仍有問題，故聯邦政府也會與環境局及地方政府展開討論。

林冠英今早出席檳州皇家關稅局開齋節門戶開放時說，一些可循環塑料具有危險性，官員打開貨柜檢查時，散發出有害物質，因此如何執法是關稅局必須與環境部、地方政府部一起詳細研究。

“我接到檳州關稅局的投訴，他們在執法時有面對困難，該局至今已經扣押400個貨櫃，但也沒有這么大地方來存放這些貨櫃。”

無處可放400貨櫃

他說，全馬有3個關卡可運入可循環塑料，即檳城、砂拉越及巴生，但無論如何關稅局執法人員也會在其他關卡把關，确保不符合規格的可循環塑料垃圾不會流入我國。

“所以我們有必要在入口關卡增加掃描器，因為我們要确保所有入口程序可以迅速處理，不會被運入不被允許的貨品。”

盼給更多時間廢收費站

針對廢除北海雙溪育收費站一事，林冠英希望民眾能給聯邦政府更多時間。他打趣地說，記者可在下屆大選前才提問此問題，但無論如何，獻購大道事宜，聯邦政府已在按部就班進行。

至於日前宣佈的收購4大道一事是在上週四獲首相同意，並在在內閣會議中通過。

他說，收購大道后，當局會向使用大道者收取“交通疏導費”，作為大道維修費及賠償予大道公司的費用。

他說，通過此方案，大道過路費將不會再漲价，道路使用者每年將可省下1億8000万令吉，意味著家庭可使用收入也會提升。

他說，如上述方案可行，聯邦政府將考慮將此方案用在其他大道上，讓人民受惠。

擬購關卡掃描器

較早前，林冠英致詞時說，關稅局將添購80台關卡掃描器，以提高該局辦事效率，嚴禁走私活動。

他透露，添購掃描器事宜會通過公開招標方式進行。“目前，全馬有20台掃描器，分別為西馬17台及東馬3台，一旦添購掃描器后，違禁品流入我國的機率將大幅度降低。