【第一時間】“買路錢”萬稅萬萬稅

在上週六，兩位內閣部長於同一天先後針對大道存廢問題傳達“最新”的訊息，但皆非絕大多數國人尤其是大道使用者所期待的結果。

堪憂的是，希盟政權看來無意也無法兌現其大選宣言，以廢除國內所有大道的過路費。

財政部長林冠英首先證實，財政部將透過發行債券的方式，以總值62億令吉的“企業價值”向掛牌公司金務大獻議收購其旗下的白蒲大道、西部疏散大道、沙亞南大道及精明隧道。

希盟政權無意廢除過路費

他指出，如果這4條大道的收購過程順利進行，政府將通過財政部長機構（MKD）轄下特殊項目公司（SPV）於今年12月31日接管相關大道，並於明年1月1日起落實徵收擁堵費或交通疏導費的機制。

不過，工程部長巴魯比安隨即指出，內閣只有在聆取其部門所進行的大道收費站研究報告和建議後，才會作出任何有關接管大道的建議。

他透露，由獨立諮詢委員會所展開的大道收費站調查與研究報告，將於7月呈給內閣。

林冠英和巴魯比安“各說各話”，像是相互爭奪大道過路費存廢課題的話語權，但也意味於可預見的未來，希盟政權不可能圓謊般拆除國內所有大道收費站，更遑論取消過路費。

換句話說，在來屆全國大選之前，無意也無法踐諾廢除大道過路費，可視為希盟政權的“既定政策”；首相敦馬哈迪曾斬釘截鐵地表示，國內的大道是不可能不鳩收過路費的，若真的要拆除收費站，唯一的方法只能是調高油價，而所得則用於維修大道或興建新大道。

其實在這之前，巴魯比安曾指出，經過考慮一些因素，尤其是須承擔4000億令吉包括購回大道公司特許經營權或作出巨額賠償，希盟政權將暫緩落實有關廢除過路費的大選承諾，直至國家財務穩定才再商議。

（希盟大選宣言第6項闡明將全面檢討收費大道合約，逐一回購所有收費大道股權，以循序漸進的方式最終取消大道過路費。）

或是為了紓緩大多數國人尤其是大道使用者對希盟政權遲遲未能踐諾拆除收費站的不滿情緒，並展現它並不會“失信”而將分階段取消過路費的誠意，敦馬遂於今年2月23日建議收購金務大享有特許經營權的上述4條大道。

一旦成功接管，4條大道將在每天6個小時的交通量最高峰時段，推介所謂“擁堵費”（塞車費），即大道使用者必須繳付與目前一樣數額的過路費，晚上11時至凌晨5時的6個小時則全部免費通行，其餘12小時的時段相等於半天則享有30%的折扣。

或許可以說，希盟政權將變相地持續鳩收大道過路費，只不過只換個名堂而已，形同另類過路“稅” 使用者屆時在“啊喲喲”聲中，無可奈何地疾呼“買路錢萬稅萬萬稅”。

再者，上下班時間是車流量的顛峰期，而在這個時段照收過路費，必然會引起“打工一族”的抱怨，心中難免有被“糊弄”的感覺，質疑希盟政權的誠意不足，反對黨也伺機揶揄和撻伐。

即使民眾並不認同收購大道的獻議及改收“塞車費”，可被看作是希盟政權踐諾逐步廢除過路費的“第一步”，但林冠英顯然希望他們能正面和積極看待財政部的“創意”。

他表示，此項獻議對所有相關方面來說都是“皆大歡喜”，因政府和納稅人不需要在凍結大道收費後賠償給相關特許公司，從中省下53億令吉。

林冠英指出，特殊項目公司將通過發行債券以便為62億令吉的獻購價提供資金，而收取交通疏導費將足以支付償還該債務，以及所有大道維修、保養和運營的支出，並無需財政部撥款，也就是說，此收購將由收取交通疏導費而自行償還，當中不會需要政府的額外開支。

隨著早先宣佈新的交通疏導費系統，這4條大道的使用者每年將節省高達1.8億令吉。這節省下來的錢意味著馬來西亞人的可支配收入將增加相同的金額。

政府及納稅人可節省53億

希盟政權一再吁請國人諒解及接受國陣前朝留下巨債的現實，致使它不得不擱置一些大選承諾，直至國家財政有朝一日獲得改善，屆時才逐漸兌現。

話又說回來，希盟政權理應選擇性拆除一些大道收費站，或減低過路費，俾讓國人能夠感受到它有踐諾的誠意。

如果朝野政黨只為了撈取選票，而信口開河地許下因不符合實際情況而難以兌現的所謂大選承諾，失信於民，來屆大選恐將遭到選民的唾棄。

（文/編務顧問劉漢良）