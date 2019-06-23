東盟通過《曼谷宣言》 誓打擊海洋垃圾污染







（曼谷23日訊）東盟10國領導人昨天通過打擊海洋垃圾的《曼谷宣言》 ，誓言將共同行動以減少區域內的海洋垃圾。

為期兩天的第34屆東盟峰會昨天起在曼谷舉行，東盟10國領導人就地區及全球發展相關議題進行討論。海洋垃圾是東南亞國家面臨的共同問題，今年3月東盟各國主管環境或自然資源的部長在曼谷舉行會議，討論海洋資源及海洋垃圾的問題，會上形成了東盟打擊海洋垃圾的《曼谷宣言》 ，並提交6月舉行的東盟領導人會議討論通過。

《曼谷宣言》強調2025年東盟社區願景，特別是東盟共同體關於生物多樣性和自然資源保護、可持續發展藍圖，表示東盟各國將合作採取從陸地到海洋的相關措施，並加強公私部門合作以及國際合作，以應對海洋環境污染，防止和減少海洋垃圾。

環保人士讚重要一步

宣言提出，東盟成員國在打擊海洋垃圾方面將實施聯合行動，加強執行相關法律，保持經常性的政策對話和信息共享，研究創新的解決方案，發展循環經濟，加強教育以提高公眾保護海洋環境的意識，共同參與打擊海洋垃圾。

環保人士認為這是東盟重要的第一步，但也有人擔心這項宣言在實行上會有困難，因為它並不具有強制力，沒有要求各國落實禁止使用一次性塑料製品等措施，而是將關鍵的政策制定部分交由各國政府自行決定。

海洋保護協會（Ocean Conservancy）的2017年報告顯示，每年共發現約800萬噸的海洋塑料垃圾，而當中超過一半是印尼、中國、菲律賓、越南和泰國丟棄的。