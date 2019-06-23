【中東局勢升溫】網攻伊朗導彈系統 特朗普今祭新制裁

（華盛頓、德黑蘭23日訊）美伊緊張關係持續，盡管美國總統特朗普叫停空襲伊朗，報復美軍無人機被擊落，但警告不排除動武。特朗普亦在推特預告，周一（23日）將向伊朗實施新一輪經濟制裁。

美國《紐約時報》引述消息稱，特朗普雖叫停了空襲伊朗的軍事行動，但批准網絡司令部對伊朗發動網攻，目標包括伊朗發射導彈的控制系統。消息指，特朗普會同意網攻，是因為攻擊低於爆發軍事衝突的臨界點。

《紐約時報》指，美國國防部在本月初的阿曼灣油輪遇襲事件後已提出網攻計劃，除了針對涉嫌協助計劃襲擊油輪的間諜組織外，也針對數個伊朗控制導彈發射的電腦系統。知情人士透露，這場網攻其實籌備多時，就算沒有數月，也已有數週時間。

軍事行動仍是選項

特朗普昨天前往馬里蘭州大衛營度周末，並研究伊朗問題對策時，向記者表示，自己不是好戰者，但出兵仍然是考慮之列。

他重申不容許伊朗擁有核武，將施加額外制裁，形容規模之大“難以想像”，但若伊朗政府願意放棄核武，美方可“讓伊朗再次偉大”，成為富裕國家。

國務卿蓬佩奧亦表示，將向伊朗加強經濟施壓，直至對方放棄暴力，並循外交途徑與美方解決問題。

伊朗警告勿輕舉妄動

另外，伊朗革命衛隊早前宣稱，在霍爾木茲海峽附近擊落闖入領空的美軍無人機時，亦發現另一載有38人的美軍P-8偵察機並發出警告，但最終考慮機上人員性命，而沒有將它擊落，而偵察機收到警告後離開。特朗普對伊朗決定表示非常感激。

特朗普說：“38人在機上，而他們(伊朗)沒有將它擊落，我認為那是非常明智的決定。”

伊朗外交部表明，堅決應對美國的任何威脅；伊朗軍方亦以“向火藥桶開火”作比喻，指美國和區內盟友一旦對伊朗作出任何錯誤行動，他們將被“燒成焦土”。

應民主黨要求 延後2週驅逐非法移民

特朗普推遲原定今天展開的大規模驅逐非法移民的計劃，宣布將押後兩週實施，以便他所屬的共和黨與民主黨有時間就這個敏感議題尋找政治解決方法

移民及海關執行署計劃將在多達10個城市展開大舉圍捕行動，對象是收到驅逐令或收到法院通知但未現身的多達2000個非法移民家庭。這些城市包括休斯敦、邁亞密、洛杉磯、芝加哥、紐約、亞特蘭大、三藩市、巴爾的摩、新奧爾良及丹佛。部份城市已表明不會和聯邦政府合作驅逐移民。

但特朗普昨天在推特發文道：“在民主黨要求下，我已將非法移民遣送（遞解出境）程序延後兩星期，看看民主黨和共和黨能否合作，共同就南部邊境的庇護問題和漏洞找出解決之道。若否，開始遞解出境！”